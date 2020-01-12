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رياضة

في مباراة مثيرة.. باريس سان جيرمان يتقدم على موناكو 3-2 في الشوط الأول

الأحد 12/يناير/2020 - 11:08 م
نيمار
نيمار
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إسماعيل محمود
انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي باريس سان جيرمان وموناكو ، بتقدم باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في قمة الجولة العشرين من الدوري الفرنسي

نيمار افتتح التسجيل لفريق العاصمة الفرنسية في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعادل البرتغالي جيلسون مارتينيز النتيجة لفريق الإمارة في الدقيقة الثامنة بعد تمريرة رائعة من زميله الفرنسي وسام بن يدر، قبل أن يسجل بن يدر الهدف الثاني لموناكو، ليعادل بعدها بالو توريه النتيجة للبي إس جي في الدقيقة 24 بالخطأ في مرماه .

وفي الدقيقة 42 ، تحصل نادي باريس سان جيرمان على ركلة جزاء، سددها نيمار بنجاح، معلنًا عن الهدف الثاني له والثالث لفريقه، ومنهيا الشوط الأول بتقدم الباريسيين .

ويحتل باريس المركز الأول فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 45 نقطة بينما يحتل موناكو المركز التاسع برصيد 28 نقطة.
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