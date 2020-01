كل ما تريد معرفته عن بطولة الأمم الإفريقية لكرة اليد 2020

رفع الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة اليد حالة الطوارئ لـ القصوى استعدادا لخوض منافسات النسخة 24 من بطولة أمم أفريقيا المقررة في الفترة من 16 إلى 26 يناير بتونس والمؤهلة لأولمبياد طوكيو.



ومن المقرر أن تتأهل 6 منتخبات مباشرة إلى بطولة العالم السابعة والعشرين للرجال التي ستقام في مصر يناير 2021.



يشارك في هذه نسخة (تونس 2020) أكبر عدد في تاريخ بطولات كأس الأمم الإفريقية، حيث وصل عدد المنتخبات إلى 16 منتخب، تم تقسيمها إلى أربع مجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: مصر – الكونغو الديمقراطية – غينيا – كينيا.

المجموعة الثانية: أنجولا – الجابون – نيجيريا – ليبيا.

المجموعة الثالثة: تونس – الكاميرون – كوت ديفوار – الرأس الأخضر.

المجموعة الرابعة: المغرب – الجزائر – الكونغو برازافيل – زامبيا.



تقام مباريات الدور الأول بداية من 16 إلى 19 يناير ويتأهل إلى الدور الثمانية الأول والثاني من كل مجموعة، وتقام المباريات بنظام المقص بين (المجموعة الأولى مع الثانية) و (الثالثة مع الرابعة)، وتقام المباريات يومي 20 و22 يناير.

🔴 الفائز يتأهل للدور قبل النهائي الذي يقام يوم 23 يناير.

🔴 النهائي يقام يوم 26 يناير.



مباريات منتخب مصر في الدور الأول (بتوقيت القاهرة) :



مصر VS غينيا الخميس 16 يناير الساعة 3 عصرا

مصر VS كينيا الجمعة 17 يناير الساعة 1 ظهرا

مصر VS الكونغو الديمقراطية الأحد 19 يناير الساعة 7 مساء



قائمة منتخب مصر

حراسة المرمى: كريم هنداوي ومحمد علي وعصام الطيار

الجناح الأيمن: محمد سند وأكرم يسري

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر ويحيي خالد ومحسن رمضان

صانع الألعاب: أحمد خيري وسيف الدرع وأحمد هشام السيد

الجناح الأيسر: عمر بكار وأحمد مؤمن

الظهير الأيسر: يحيي الدرع وعلي زين وحسن قداح

الدائرة: إبراهيم المصري ومحمد ممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد.



المدير الفني: الإسباني روبرتو جارسيا باروندو

المدربين المساعدين: هاني الفخراني وحسين زكي



وفقا للوائح الجديدة، يمكن أن تتكون القائمة من 20 لاعبا بدلا من 18 لاعبا، منهم من سيكون في المدرجات مع خيار 5 تغييرات طوال المنافسة، وفي حالة الإصابة، يمكن تعزيز المجموعة بواسطة لاعب من القائمة الموسعة.