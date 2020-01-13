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مرأة

زي الأكل والشرب.. طبيبة تؤكد: لا يمكننا الهروب من الحب

الإثنين 13/يناير/2020 - 03:38 م
زي الأكل والشرب..
زي الأكل والشرب.. طبيبة توكد: لا يمكننا الهروب من الحب
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آلاء حسن
قالت دكتور رشا الجندي، استشاري الصحة النفسية، إن الحب احتياج أساسي للانسان مثله مثل الطعام والهواء فلا يستطيع الانسان العيش بدونه فمن لديه التشبع بالحب يخفف من المشاكل النفسيه.

وأضافت رشا الجندي، خلال تصريح خاص لصدى البلد، أن المحب يتخلى عن مشاكله في الحياة ويستطيع مواجهة مشاكل الحياة وضغوط العمل وعلاقات الصداقة التي يحتاجها.

وتابع استشاري الصحة النفسية، أن طبطبة الام على طفلها لأثناء شهور حملها يصل شعور الدفء إليه ويشعر بمحبته، مشيرة إلى أن الحب ينشأ بعدة مراحل فيبدأ بحب الام ومن ثم الأب والأسرة والاصدقاء وتظل الدائرة مستمرة بين حب الزوج والابناء والأحفاد.

وأردفت أن هناك أسبابا نفسية للوقع في الحب وهي الأحتياج للشعور بألامان والراحة والتفاهم والتأقلم مع هذا الشخص لذلك الحب يعالج جميع المشاكل النفسية.
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