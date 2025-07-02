محافظ القليوبية يتفقد محطة معالجة صرف صحي نامول بطوخ بتكلفة 141 مليون جنيه

تفقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم أعمال مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بنامول مركز طوخ، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، رافق المحافظ خلال جولته الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذي، والنائب أحمد بدوي عضو مجلس النواب عن دائرة طوخ والمهندس وائل جمعه رئيس مدينه طوخ.



وأجرى محافظ القليوبيه جوله في المحطه تفقد خلالها مشتملات المحطه والتي تم الإنتهاء منها بنسبه 100% وجاري الإختبارات وأعمال التشغيل وربطها على المحطات، وتخدم المحطة قرى خلوة سنهرة، سنهرة، نامول، عرب الحصوة، وكفري الحصافة ومنصورة نامول، بطاقة إستيعابية تتراوح بين 10 آلاف إلى 20 ألف متر مكعب يوميًا، ومن المتوقع أن تخدم حوالي 65 ألف نسمة.

يُقام المشروع على مساحة 4 أفدنة، ويشمل شبكات إنحدار بإجمالي أطوال تصل إلى 25.5 كيلومترًا، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 141 مليون جنيه.

وأكد المهندس أيمن عطية خلال جولته على أهمية المشروع في توفير خدمة صرف صحي آمنة ومُستدامة للمواطنين بهذه القرى، مُشدداً على ضرورة الإلتزام بالجداول الزمنية والتسليم النهائي للمحطة لتخدم أهالي تلك القرى.

وأضاف المحافظ أن ما نشهده اليوم هو أحد النماذج الحقيقية لما تحقق على أرض محافظة القليوبية وفق خطة طموحة ومتكاملة لتوصيل خدمات الصرف الصحي إلى جميع قرى المحافظة وتنفيذاً لرؤية الدولة المصرية وتكليفات القيادة السياسية بضرورة توفير بنية تحتية مُتطورة تخدم المواطنين وتُحسِن من جودة الحياة.