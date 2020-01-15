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توك شو

صابرين تكشف مقلب رامز جلال .. وكيف انقلب السحر على الساحر

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:15 ص
صابرين
صابرين
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عبد الخالق صلاح
قالت الفنانة "صابرين"، إن الفنانة الكبيرة نعيمة عاكف إحدى قريبات والدتها، ولكنها توفيت قبل أن تراها؛ مُشيرة إلى أن والديها كانا يلعبان أوكربات في السيرك. 

وأضافت "صابرين" خلال استضافتها ببرنامج «صاحبة السعادة»، المُذاع على فضائية «دي إم سي» ويُقدّمه الإعلامية «إسعاد يونس»، أنها نشأت في عائلة فنية لأن كل أفراد عائلتها كانت تعمل في السيرك ويسافرون إلى بلاد العالم ويعرضون فقرات.

وأشارت "صابرين"، إلى أن فاتن الحلو مُدربة الأسود «بنت خالتها»؛ وهي من كشفت لها أن رامز جلال يُدبّر لها مقلباً في برنامج رامز قلب الأسد، مُرددة: «عرفت منها وعملت المقلب في رامز».
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