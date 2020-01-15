صابرين تكشف مقلب رامز جلال .. وكيف انقلب السحر على الساحر

قالت الفنانة "صابرين"، إن الفنانة الكبيرة نعيمة عاكف إحدى قريبات والدتها، ولكنها توفيت قبل أن تراها؛ مُشيرة إلى أن والديها كانا يلعبان أوكربات في السيرك.





وأضافت "صابرين" خلال استضافتها ببرنامج «صاحبة السعادة»، المُذاع على فضائية «دي إم سي» ويُقدّمه الإعلامية «إسعاد يونس»، أنها نشأت في عائلة فنية لأن كل أفراد عائلتها كانت تعمل في السيرك ويسافرون إلى بلاد العالم ويعرضون فقرات.



