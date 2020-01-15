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ثقافة

الشهم الأمين .. حكاية الريس عباس حارس الآثار في كفر الشيخ

الأربعاء 15/يناير/2020 - 03:10 م
صدى البلد
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علاء المنياوي
كشفت الدكتورة زينب حشيش مدرس الآثار المصرية بجامعة بنى سويف حكاية أحد حراس الآثار، والذي تم تكريمه مساء أمس في حفل عبد الأثريين الذي أقيم في دار الأوبرا المصرية.

حارس الآثار هو الريس عباس بسيوني عبد العزيز الذي عمل لسنوات طويلة حارسا للتلال الأثرية في كفر الشيخ، وخرج علي المعاش منذ حوالي 4 سنوات.

وقالت الدكتورة زينب حشيش إنها عملت لفترة مفتشة آثار بغرب كفر الشيخ، وتعاملت كثيرا مع الريس عباس وقالت أنه بالفعل رجل محترم جدا، ورغم خروجه معاش لكنه تطوع وحتى الآن في مساعدة زملائه فى حماية وحراسة التلال الأثرية فى كفر الشيخ.

وكشفت أنه أثناء عمله ومروره علي التلال الأثرية كثيرا ما كان لإطلاق نار من اللصوص والمتعدين، لكنه كان يمتلك شجاعة جعلته لا يهاب ذلك،وفي مرات كثيرة ساهم فى القبض على مجرمي الآثار وتسليمهم للعدالة.

وقالت إنه أثناء عمله عرضت عليه رشاوى في مرات كثيرة، لكنه رفض بيع ضميره وكان يبلغ الجهات الرقابية والقانونية، والأكثر من ذلك أنه كان"بيدفع من جيبه على الشغل"، والحقيقة هو مثال لحارس الآثار الأمين بالفعل.

وأضافت:هذا الرجل لعب دورا كبيرا فى منع التعديات قبل وقوعها علي التلال الأثرية وخاص في بحيرة البرلس التي تعد من أصعب التلال الأثرية، كما أنه طوال الوقت كان يسخر مجهوده ووقته لصالح الآثار، وتكريمه في عيد الأثريين شيء إيجابي جدا وسيجعله قدوة للآخرين.
الشهم الأمين .. حكاية الريس عباس حارس الآثار في كفر الشيخ
الشهم الأمين .. حكاية الريس عباس حارس الآثار في كفر الشيخ
الشهم الأمين .. حكاية الريس عباس حارس الآثار في كفر الشيخ
الشهم الأمين .. حكاية الريس عباس حارس الآثار في كفر الشيخ
الشهم الأمين .. حكاية الريس عباس حارس الآثار في كفر الشيخ
الشهم الأمين .. حكاية الريس عباس حارس الآثار في كفر الشيخ
الشهم الأمين .. حكاية الريس عباس حارس الآثار في كفر الشيخ
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