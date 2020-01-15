صحي جدا.. ماذا يحدث عند إضافة الزنجبيل لـ القهوة؟

اعتاد الكثير على شرب كوب القهوة كل يوم وخاصة بعد الاستيقاظ، والبعض يتناول أكثر من ثلاثة أكواب، لكن الأطباء حذروا من هذه العادة مؤكدين أن القهوة مفيدة للقلب والمخ لكن إذا زادت عن حدها تصبح ضارة وغير صحية .
لكن يمكنك إضافة بعض الإضافات الطبيعية لكوب القهوة كي يستفيد منها الجسم أقصى استفادة، دون الإفراط في تناولها، فيكفيك تناول كوب أو اثنين لكن بشكل صحي مع إضافة رشة من الزنجبيل على القهوة كما نصح بها موقع healthline .
فوائد إضافة الزنجبيل إلى القهوة :
الزنجبيل مصدر للمواد المضادة للأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات، كما أن الزنجبيل يقلل آلام العضلات بشكل فعال، ويحسن الهضم، ويخفض نسبة السكر في الدم، ويمنع تخثر الدم مما يحمي من الإصابة بالجلطات .
لكن يمكنك إضافة بعض الإضافات الطبيعية لكوب القهوة كي يستفيد منها الجسم أقصى استفادة، دون الإفراط في تناولها، فيكفيك تناول كوب أو اثنين لكن بشكل صحي مع إضافة رشة من الزنجبيل على القهوة كما نصح بها موقع healthline .
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فوائد إضافة الزنجبيل إلى القهوة :
الزنجبيل مصدر للمواد المضادة للأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات، كما أن الزنجبيل يقلل آلام العضلات بشكل فعال، ويحسن الهضم، ويخفض نسبة السكر في الدم، ويمنع تخثر الدم مما يحمي من الإصابة بالجلطات .