أمير مرتضى: استعدنا مكانتنا الطبيعية.. ونحاول التوازن بين الدوري وإفريقيا ..فيديو

علق أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، على مباراة فريقه أمام الجونة وتحقيق الفوز الثالث في بطولة الدوري المصري هذا الموسم على التوالى.





الزمالك حقق الفوز على الجونة بهدفين دون رد، ضمن مواجهات الأسبوع الثالث عشر من البطولة المحلية.





وقال أمير مرتضى منصور، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون سبورت"، "استعدنا المكانة الطبيعية بعد الفوز الثالث على التوالي وتحقيقه اليوم أمام الجونة، اللاعبون كانوا في غاية التركيز للفوز اليوم على الجونة بعد ضياع نقطتين أمامهم في الموسم الماضي".





ويحتل فريق الكرة بالزمالك المركز الثالث، في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 24 نقطة.



