AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أمير مرتضى: استعدنا مكانتنا الطبيعية.. ونحاول التوازن بين الدوري وإفريقيا ..فيديو

الخميس 16/يناير/2020 - 01:08 ص
أمير مرتضى منصور
أمير مرتضى منصور
Advertisements
محمد رشاد
علق أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، على مباراة فريقه أمام الجونة وتحقيق الفوز الثالث في بطولة الدوري المصري هذا الموسم على التوالى.

الزمالك حقق الفوز على الجونة بهدفين دون رد، ضمن مواجهات الأسبوع الثالث عشر من البطولة المحلية.

وقال أمير مرتضى منصور، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون سبورت"، "استعدنا المكانة الطبيعية بعد الفوز الثالث على التوالي وتحقيقه اليوم أمام الجونة، اللاعبون كانوا في غاية التركيز للفوز اليوم على الجونة بعد ضياع نقطتين أمامهم في الموسم الماضي".

ويحتل فريق الكرة بالزمالك المركز الثالث، في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 24 نقطة.

وأوضح "كل ثلاثة أيام مباراة وهذه فترة مهمة في الموسم، ونحاول عمل توازن بين الدوري وإفريقيا، المسابقة المحلية لم تنته وما زلنا في ثلث الدوري، نركز على عمل استشفاء للاعبين".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تصحيح مسار.. أمير مرتضى يكشف تفاصيل اجتماع رئيس الزمالك بلاعبي الفريق

أيمن يونس: الزمالك يحتاج تغييرا إداريا.. ومن حق لاعبي الإنتاج الحزن على عدم الفوز

لن يتنحى | 10 شواهد تؤكد تمسك مرتضى منصور برئاسة نادي الزمالك

أمير مرتضى: الحكام وراء خسارة الدوري الماضي.. ولن نلعب بحكام مصريين.. فيديو

الوداد المغربي يرسل البطاقة الدولية لـ كاسونجو مهاجم الزمالك

تدريب الزمالك.. أمير مرتضى يطمئن على اللاعبين وعنتر يرزق بـ يامن

ترشيحاتنا

من الإعدام لـ العودة للحياة.. محطات قضية المهندس على ابو القاسم في السعودية

إشبيلية يكشف موقفه من إقامة ممر شرفي لـ ريال مدريد بعد الفوز بكأس السوبر الإسباني

تريند الفن | بيان من زوج نانسي عجرم بعد اتهامه بالقتل العمد.. ظهور نادر للمطربة المعتزلة حنان

ماتوا دفيانين بدلا من البرد.. التحريات تكشف سبب وفاة أسرة في قنا

تصريحات مضحكة.. وزير الدفاع التركي: مصر لا تمتلك حدودا مع ليبيا

بعد خماسية الأهلي.. تصرف غريب من مدرب طنطا.. ماذا فعل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج وبفستان أحمر.. شاهد أحدث ظهور لـ طليقة علي ربيع

شاهد.. قفزة الموت تنهي حياة مصارع شهير.. تفاصيل الحادثة

جينيسيس تكشف رسميًا عن GV80 أول سيارة SUV في تاريخها .. فيديو وصور