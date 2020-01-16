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رياضة

بعد تألقه مع الأهلي وإحرازه هدفين.. كهربا يتصدر تويتر

الخميس 16/يناير/2020 - 05:32 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #كهربا بعد تألقه في مباراته مع الأهلي أمام فريق طنطا في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏أول هدفين لتريكة مع الأهلي كانوا في شباك طنطا... فاكر يا كهربا ؟!

‏لا جديد يذكر ولا قديم يعاد لفريقنا الاهلي المصري
اداء رائع يهز بها شباك طنطا بخماسية نظيفة في ليلة كان ضوئها الفولد كهربا ، ما شاء الله عليه 
الف مبروك يا اهلاوية 🔥😍❤

‏فى نص ساعه 
هدفين و اسيست ⚡⚡🔥🔥
كهربا بدأ ينسجم و يثبت نفسه .. نزل الماتش اللى فات غير الشكل الهجومي 
نزل النهارده 30 دقيقه هدفين واسيست و حدث و لا حرج 
بدايات مبشره جدا بطريقة مكانش حد يتوقعها
الفووولت طلع عالي اوي 😉🔥

‏كهربا مستفز فشخ ⚡⚡😂😂

‏مباراة جيدة من الفولت .. نزل كبديل غير أداء الأهلي وسجل هدفين وكان قريب من الهاتريك ، برافو كهربا ونتمني الاستمرارية إن شاء الله 🔥👏

‏كهربا بيرد على الجماهير الاخرى اللى كانت بتقول مش هينفع فى الاهلى دا لاعب بتاع مشاكل نزل الشوط التانى جاب هدفيين وصنع هدف
صفقة القرن الاهلاوية
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