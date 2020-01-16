بعد تألقه مع الأهلي وإحرازه هدفين.. كهربا يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #كهربا بعد تألقه في مباراته مع الأهلي أمام فريق طنطا في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
أول هدفين لتريكة مع الأهلي كانوا في شباك طنطا... فاكر يا كهربا ؟!
لا جديد يذكر ولا قديم يعاد لفريقنا الاهلي المصري
اداء رائع يهز بها شباك طنطا بخماسية نظيفة في ليلة كان ضوئها الفولد كهربا ، ما شاء الله عليه
الف مبروك يا اهلاوية 🔥😍❤
فى نص ساعه
هدفين و اسيست ⚡⚡🔥🔥
كهربا بدأ ينسجم و يثبت نفسه .. نزل الماتش اللى فات غير الشكل الهجومي
نزل النهارده 30 دقيقه هدفين واسيست و حدث و لا حرج
بدايات مبشره جدا بطريقة مكانش حد يتوقعها
الفووولت طلع عالي اوي 😉🔥
كهربا مستفز فشخ ⚡⚡😂😂
مباراة جيدة من الفولت .. نزل كبديل غير أداء الأهلي وسجل هدفين وكان قريب من الهاتريك ، برافو كهربا ونتمني الاستمرارية إن شاء الله 🔥👏
كهربا بيرد على الجماهير الاخرى اللى كانت بتقول مش هينفع فى الاهلى دا لاعب بتاع مشاكل نزل الشوط التانى جاب هدفيين وصنع هدف
صفقة القرن الاهلاوية