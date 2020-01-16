بعد تألقه مع الأهلي وإحرازه هدفين.. كهربا يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #كهربا بعد تألقه في مباراته مع الأهلي أمام فريق طنطا في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :





‏أول هدفين لتريكة مع الأهلي كانوا في شباك طنطا... فاكر يا كهربا ؟!





‏لا جديد يذكر ولا قديم يعاد لفريقنا الاهلي المصري

اداء رائع يهز بها شباك طنطا بخماسية نظيفة في ليلة كان ضوئها الفولد كهربا ، ما شاء الله عليه

الف مبروك يا اهلاوية 🔥😍❤





‏فى نص ساعه

هدفين و اسيست ⚡⚡🔥🔥

كهربا بدأ ينسجم و يثبت نفسه .. نزل الماتش اللى فات غير الشكل الهجومي

نزل النهارده 30 دقيقه هدفين واسيست و حدث و لا حرج

بدايات مبشره جدا بطريقة مكانش حد يتوقعها

الفووولت طلع عالي اوي 😉🔥





‏كهربا مستفز فشخ ⚡⚡😂😂





‏مباراة جيدة من الفولت .. نزل كبديل غير أداء الأهلي وسجل هدفين وكان قريب من الهاتريك ، برافو كهربا ونتمني الاستمرارية إن شاء الله 🔥👏





‏كهربا بيرد على الجماهير الاخرى اللى كانت بتقول مش هينفع فى الاهلى دا لاعب بتاع مشاكل نزل الشوط التانى جاب هدفيين وصنع هدف