فضل: إقامة السوبر المحلي في الإمارات لرفع القيمة التسويقية للكرة المصرية

أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، في تصريحات خاصة لبرنامج "من الآخر" مع محمد شبانة، عبر إذاعة "شعبي إف إم"، أن تم توقيع عقد إقامة مباراة السوبر المصري بدولة الإمارات بين عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية، وعارف العواني أمين عام مجلس أبو ظبي الرياضي، ونصت بنود الإتفاق على رفع المكافآت للأندية، بحيث يحصل صاحب المركز الأول على 500 ألف درهم، و300 ألف درهم للمركز الثاني.





وأشار فضل الى أن الجانب الإماراتي متحمل تقريبًا تكاليف تذاكر الانتقالات، وكان لهم أفكار كثيرة لنجاح هذا الحدث، وإقامة مباراة السوبر للمرة الرابعة بالإمارات أسوة بالدوري الأسباني والإيطالي وهذا يعمل على رفع القيمة التسويقية للكرة المصرية، مضيفًا عندما عرض من الإمارات إقامة مباراة السوبر على أرضها تم دراسة العرض ماديًا وفنيًا وبعدها وقع الاختيار عليها.





وعن تطبيق تقنية الـ var بالدوري المصري، قال محمد فضل إن "تدريب الحكام على هذه التقنية تستغرق 4 شهور لكن تم ضغط مدة التدريب لتصل إلى 28 يوما، وبالتأكيد هناك رهبة من قبل الحكام أثناء تطبيق هذه التقنية لكن المصريين ينجحون في أي تحدي، وليس المهم تطبيق الvar ولكن المهم أن الحكام يكونوا قادرين على تطبيقه والدور الثاني البداية له".



