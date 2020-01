توقعات.. القائمة الكاملة للفائزين بالأوسكار 2020

يعيش عشاق السينما العالمية حول العالم حالة من التأهب والانتظار لحفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 92، المقرر إقامته يوم 9 فبراير المقبل بمسرح دولبي بمدينة هوليوود الأمريكية.



وبعد أيام من إعلان الترشيحات الرسمية لجوائز حفل الأوسكار، بدأت التوقعات حول الفائزين من أفلام أو نجوم ونجمات هوليوود تخرج إلى النور، وفقا لرؤية نقاد عالميين.



جائزة أفضل فيلم

Once Upon a Time in Hollywood



الأفلام المنافسة:

The Irishman

Jojo rabbit

Joker

Little women

Marriage story

1917

Paratise

Ford v Ferrari



جائزة أفضل مخرج:

بونغ جون هو عن The Paratise



المنافسون:

Joker - تود فيليبس

The Irishman - مارتن سكورسيزي

1917 - سام ميديز

Once upon a time in Hollywood - كوينتين تارانتينو



جائزة أفضل ممثل:

خواكين فينيكس عن فيلم Joker



المنافسون:

نطونيو بانديراس - PAIN AND GLORY

ليوناردو ديكابريو - ONCE UPON A TIME...IN HOLLYWOOD

آدم درايفر - MARRIAGE STORY

جوناثان برايس - THE TWO POPES



جائزة أفضل ممثلة:

رينيه زيلوجر عن فيلم Judy



المنافسات:

Marriage story - سكارليت جوهانسون

Little women - سيرشا رونان

Bombshell - تشارليز ثيرون

Harriet - كاثينا اريفو



جائزة أفضل ممثل دور ثان:

براد بيت عن فيلم Once Upon a time in Hollywood



المنافسون:

A beautiful day in heaven - توم هانكس

The two popes - انتوني هوبكينز

The Irishman - ال باتشينو

The Irish man - جو بيسكي



أفضل ممثلة دور ثان:

لورا ديرن عن Marriage story



المنافسات:

ريتشارد جويل عن Kathy Bates,

سكارليت جوهاسنون عن Jojo Rabbit

فلورنسا بف عن Little Women

مارجوت روبي عن Bombshell



جائزة أفضل سيناريو مقتبس:

فيلم Little women



الأفلام المنافسة:

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

The two popes



جائزة أفضل سيناريو أصلي:

Once upon a time in Hollywood



الأفلام المنافسة:

Knives out

Marriage story

1917

Paratise



أفضل تصوير سينمائي:

فيلم 1917



الأفلام المنافسة:

The Irishman

“Joker”

“The Lighthouse”

“Once Upon a Time in Hollywood”



جائزة أفضل أزياء:

Little women



الأفلام المنافسة:

“The Irishman”

“Jojo Rabbit”

“Joker”

Once Upon a Time in Hollywood



أفضل مونتاج:

فيلم Ford V Ferrari



الأفلام المنافسة:

The Irishman”

“Jojo Rabbit”

“Joker”

“Parasite”



أفضل مكياج وتصفيف شعر:

فيلم Maleficent: Mistress of Evil



الأفلام المنافسة:

Bombshell

“Joker”

“Judy”

1917



أفضل فيلم كرتوني:

Toy Story 4



الأفلام المنافسة:

How to Train Your Dragon

I Lost My Body

Klaus

Missing Link



أفضل فيلم أجنبي – غير ناطق بالإنجليزية:

Paratise



الأفلام المنافسة:

“Corpus Christi”

“Honeyland”

“Les Miserables”

“Pain and Glory”