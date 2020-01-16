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فن

توقعات.. القائمة الكاملة للفائزين بالأوسكار 2020

الخميس 16/يناير/2020 - 12:30 م
براد بيت و خواكين
براد بيت و خواكين فينيكس
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شروق ابراهيم
يعيش عشاق السينما العالمية حول العالم حالة من التأهب والانتظار لحفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 92، المقرر إقامته يوم 9 فبراير المقبل بمسرح دولبي بمدينة هوليوود الأمريكية.

وبعد أيام من إعلان الترشيحات الرسمية لجوائز حفل الأوسكار، بدأت التوقعات حول الفائزين من أفلام أو نجوم ونجمات هوليوود تخرج إلى النور، وفقا لرؤية نقاد عالميين.

جائزة أفضل فيلم
Once Upon a Time in Hollywood

الأفلام المنافسة:
The Irishman
Jojo rabbit
Joker
Little women
Marriage story
1917
Paratise
Ford v Ferrari

جائزة أفضل مخرج:
بونغ جون هو عن The Paratise

المنافسون:
Joker - تود فيليبس
The Irishman - مارتن سكورسيزي
1917 - سام ميديز
Once upon a time in Hollywood - كوينتين تارانتينو

جائزة أفضل ممثل:
خواكين فينيكس عن فيلم Joker

المنافسون:
نطونيو بانديراس - PAIN AND GLORY
ليوناردو ديكابريو - ONCE UPON A TIME...IN HOLLYWOOD
آدم درايفر - MARRIAGE STORY
جوناثان برايس - THE TWO POPES

جائزة أفضل ممثلة:
رينيه زيلوجر عن فيلم Judy

المنافسات:
Marriage story - سكارليت جوهانسون
Little women - سيرشا رونان
Bombshell - تشارليز ثيرون
Harriet - كاثينا اريفو

جائزة أفضل ممثل دور ثان:
براد بيت عن فيلم Once Upon a time in Hollywood

المنافسون:
A beautiful day in heaven - توم هانكس
The two popes - انتوني هوبكينز
The Irishman - ال باتشينو
The Irish man - جو بيسكي

أفضل ممثلة دور ثان:
لورا ديرن عن Marriage story

المنافسات:
ريتشارد جويل عن Kathy Bates,
سكارليت جوهاسنون عن Jojo Rabbit
فلورنسا بف عن Little Women
مارجوت روبي عن Bombshell

جائزة أفضل سيناريو مقتبس:
فيلم Little women

الأفلام المنافسة:
The Irishman
Jojo Rabbit
Joker
The two popes

جائزة أفضل سيناريو أصلي:
Once upon a time in Hollywood

الأفلام المنافسة:
Knives out
Marriage story
1917
Paratise

أفضل تصوير سينمائي:
فيلم 1917

الأفلام المنافسة:
The Irishman
“Joker”
“The Lighthouse”
“Once Upon a Time in Hollywood”

جائزة أفضل أزياء:
Little women

الأفلام المنافسة:
“The Irishman”
“Jojo Rabbit”
“Joker”
Once Upon a Time in Hollywood

أفضل مونتاج:
فيلم Ford V Ferrari

الأفلام المنافسة:
The Irishman”
“Jojo Rabbit”
“Joker”
“Parasite”

أفضل مكياج وتصفيف شعر:
فيلم Maleficent: Mistress of Evil

الأفلام المنافسة:
Bombshell
“Joker”
“Judy”
1917

أفضل فيلم كرتوني:
Toy Story 4

الأفلام المنافسة:
How to Train Your Dragon
I Lost My Body
Klaus
Missing Link

أفضل فيلم أجنبي – غير ناطق بالإنجليزية:
Paratise

الأفلام المنافسة:
“Corpus Christi”
“Honeyland”
“Les Miserables”
“Pain and Glory”
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