توقعات.. القائمة الكاملة للفائزين بالأوسكار 2020

يعيش عشاق السينما العالمية حول العالم حالة من التأهب والانتظار لحفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 92، المقرر إقامته يوم 9 فبراير المقبل بمسرح دولبي بمدينة هوليوود الأمريكية.
وبعد أيام من إعلان الترشيحات الرسمية لجوائز حفل الأوسكار، بدأت التوقعات حول الفائزين من أفلام أو نجوم ونجمات هوليوود تخرج إلى النور، وفقا لرؤية نقاد عالميين.
جائزة أفضل فيلم
Once Upon a Time in Hollywood
الأفلام المنافسة:
The Irishman
Jojo rabbit
Joker
Little women
Marriage story
1917
Paratise
Ford v Ferrari
جائزة أفضل مخرج:
بونغ جون هو عن The Paratise
المنافسون:
Joker - تود فيليبس
The Irishman - مارتن سكورسيزي
1917 - سام ميديز
Once upon a time in Hollywood - كوينتين تارانتينو
جائزة أفضل ممثل:
خواكين فينيكس عن فيلم Joker
المنافسون:
نطونيو بانديراس - PAIN AND GLORY
ليوناردو ديكابريو - ONCE UPON A TIME...IN HOLLYWOOD
آدم درايفر - MARRIAGE STORY
جوناثان برايس - THE TWO POPES
جائزة أفضل ممثلة:
رينيه زيلوجر عن فيلم Judy
المنافسات:
Marriage story - سكارليت جوهانسون
Little women - سيرشا رونان
Bombshell - تشارليز ثيرون
Harriet - كاثينا اريفو
جائزة أفضل ممثل دور ثان:
براد بيت عن فيلم Once Upon a time in Hollywood
المنافسون:
A beautiful day in heaven - توم هانكس
The two popes - انتوني هوبكينز
The Irishman - ال باتشينو
The Irish man - جو بيسكي
أفضل ممثلة دور ثان:
لورا ديرن عن Marriage story
المنافسات:
ريتشارد جويل عن Kathy Bates,
سكارليت جوهاسنون عن Jojo Rabbit
فلورنسا بف عن Little Women
مارجوت روبي عن Bombshell
جائزة أفضل سيناريو مقتبس:
فيلم Little women
الأفلام المنافسة:
The Irishman
Jojo Rabbit
Joker
The two popes
جائزة أفضل سيناريو أصلي:
Once upon a time in Hollywood
الأفلام المنافسة:
Knives out
Marriage story
1917
Paratise
أفضل تصوير سينمائي:
فيلم 1917
الأفلام المنافسة:
The Irishman
“Joker”
“The Lighthouse”
“Once Upon a Time in Hollywood”
جائزة أفضل أزياء:
Little women
الأفلام المنافسة:
“The Irishman”
“Jojo Rabbit”
“Joker”
Once Upon a Time in Hollywood
أفضل مونتاج:
فيلم Ford V Ferrari
الأفلام المنافسة:
The Irishman”
“Jojo Rabbit”
“Joker”
“Parasite”
أفضل مكياج وتصفيف شعر:
فيلم Maleficent: Mistress of Evil
الأفلام المنافسة:
Bombshell
“Joker”
“Judy”
1917
أفضل فيلم كرتوني:
Toy Story 4
الأفلام المنافسة:
How to Train Your Dragon
I Lost My Body
Klaus
Missing Link
أفضل فيلم أجنبي – غير ناطق بالإنجليزية:
Paratise
الأفلام المنافسة:
“Corpus Christi”
“Honeyland”
“Les Miserables”
“Pain and Glory”
وبعد أيام من إعلان الترشيحات الرسمية لجوائز حفل الأوسكار، بدأت التوقعات حول الفائزين من أفلام أو نجوم ونجمات هوليوود تخرج إلى النور، وفقا لرؤية نقاد عالميين.
جائزة أفضل فيلم
Once Upon a Time in Hollywood
الأفلام المنافسة:
The Irishman
Jojo rabbit
Joker
Little women
Marriage story
1917
Paratise
Ford v Ferrari
جائزة أفضل مخرج:
بونغ جون هو عن The Paratise
المنافسون:
Joker - تود فيليبس
The Irishman - مارتن سكورسيزي
1917 - سام ميديز
Once upon a time in Hollywood - كوينتين تارانتينو
جائزة أفضل ممثل:
خواكين فينيكس عن فيلم Joker
المنافسون:
نطونيو بانديراس - PAIN AND GLORY
ليوناردو ديكابريو - ONCE UPON A TIME...IN HOLLYWOOD
آدم درايفر - MARRIAGE STORY
جوناثان برايس - THE TWO POPES
جائزة أفضل ممثلة:
رينيه زيلوجر عن فيلم Judy
المنافسات:
Marriage story - سكارليت جوهانسون
Little women - سيرشا رونان
Bombshell - تشارليز ثيرون
Harriet - كاثينا اريفو
جائزة أفضل ممثل دور ثان:
براد بيت عن فيلم Once Upon a time in Hollywood
المنافسون:
A beautiful day in heaven - توم هانكس
The two popes - انتوني هوبكينز
The Irishman - ال باتشينو
The Irish man - جو بيسكي
أفضل ممثلة دور ثان:
لورا ديرن عن Marriage story
المنافسات:
ريتشارد جويل عن Kathy Bates,
سكارليت جوهاسنون عن Jojo Rabbit
فلورنسا بف عن Little Women
مارجوت روبي عن Bombshell
جائزة أفضل سيناريو مقتبس:
فيلم Little women
الأفلام المنافسة:
The Irishman
Jojo Rabbit
Joker
The two popes
جائزة أفضل سيناريو أصلي:
Once upon a time in Hollywood
الأفلام المنافسة:
Knives out
Marriage story
1917
Paratise
أفضل تصوير سينمائي:
فيلم 1917
الأفلام المنافسة:
The Irishman
“Joker”
“The Lighthouse”
“Once Upon a Time in Hollywood”
جائزة أفضل أزياء:
Little women
الأفلام المنافسة:
“The Irishman”
“Jojo Rabbit”
“Joker”
Once Upon a Time in Hollywood
أفضل مونتاج:
فيلم Ford V Ferrari
الأفلام المنافسة:
The Irishman”
“Jojo Rabbit”
“Joker”
“Parasite”
أفضل مكياج وتصفيف شعر:
فيلم Maleficent: Mistress of Evil
الأفلام المنافسة:
Bombshell
“Joker”
“Judy”
1917
أفضل فيلم كرتوني:
Toy Story 4
الأفلام المنافسة:
How to Train Your Dragon
I Lost My Body
Klaus
Missing Link
أفضل فيلم أجنبي – غير ناطق بالإنجليزية:
Paratise
الأفلام المنافسة:
“Corpus Christi”
“Honeyland”
“Les Miserables”
“Pain and Glory”