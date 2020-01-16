AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لطلاب الجامعات.. منح للدراسة بالهند.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

الخميس 16/يناير/2020 - 09:01 م
منح
منح
Advertisements
ياسمين سامي
أعلن قطاع البعثات بوزارة التعليم العالي أن السفارة الهندية بالقاهرة أفادت بأن المجلس الهندي للعلاقات الثقافيه ICCR يقدم منحًا للطلاب المصريين من خلال برنامج المنح الافريقية لعام 2020/2021 من خلال برنامج A2A.

وتخص المنح طلاب المرحلة الجامعية الأولى في العمر من 18 إلى 30 سنة وطلاب المرحلة للدراسات العليا حتى 45 سنة.

وأوضح قطاع البعثات بوزارة التعليم العالي أن شرطا أساسيا لكل المتقدمين إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة ( تحدث ـ كتابة ـ قراءة) وسوف يتم عقد اختبار فى اللغة الإنجليزية بسفارة الهند بالقاهرة.

وأشار القطاع إلى أنه لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع للموقع الإلكترونى الموضح بعد :
http://a2ascholarships.iccr.gov.in/

وأوضح القطاع أن آخر موعد للتقدم بالنسبة لطلاب المرحلة الجامعية الأولى فى 15/7/2020
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منح للدراسة بالخارج لطلاب الجامعة في جميع التخصصات.. تفاصيل

البحث العلمي تفتح باب التقدم للبرامج والمنح الدراسية المقدمة للكوادر الحكومية من السفارة الهندية

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية مقدمة من الهند والمجر

التعليم العالي في اسبوع.. تيودور بلهارس للأبحاث ينظم اللقاء العلمي السنوي لقسم جراحة المسالك البولية.. فوز منتخب جيبوتي ببطولة ادرس في مصر للطلاب الوافدين

منح دراسية مقدمة من الهند والمجر للباحثين المصريين .. تعرف على التفاصيل

البحث العلمي تعلن عن 27 منحة جديدة بالتعاون مع السفارة الهندية

ترشيحاتنا

خالد فودة: تكلفة مضمار الهجن وصلت إلى 100 مليون جنيه

مادلين طبر ترفع "جزمتها" فوق طاولة المذيع على الهواء لهذا السبب

اتحاد الكرة عن طلب الأهلي تأجيل الـ VAR فى الدوري: كلام فشنك

جنازة ماجدة الصباحي من مسجد مصطفى محمود.. غدا

بـ الكاروهات.. ليلى علوى بإطلالة شبابية تبرز أنوثتها

تامر أمين لـ أردوغان: ارفع يدك عن ليبيا وإلا قطعت.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجبلاية تدعم منتخب "النسائية" قبل مواجهة المغرب في التصفيات .. صور

منتخب "النسائية" يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة المغرب غدا .. صور

أم تركت طفلها بمفرده 5 دقائق كادت تواجه 3 آلاف دولار خسائر.. شاهد