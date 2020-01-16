لطلاب الجامعات.. منح للدراسة بالهند.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

أعلن قطاع البعثات بوزارة التعليم العالي أن السفارة الهندية بالقاهرة أفادت بأن المجلس الهندي للعلاقات الثقافيه ICCR يقدم منحًا للطلاب المصريين من خلال برنامج المنح الافريقية لعام 2020/2021 من خلال برنامج A2A.



وتخص المنح طلاب المرحلة الجامعية الأولى في العمر من 18 إلى 30 سنة وطلاب المرحلة للدراسات العليا حتى 45 سنة.



وأوضح قطاع البعثات بوزارة التعليم العالي أن شرطا أساسيا لكل المتقدمين إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة ( تحدث ـ كتابة ـ قراءة) وسوف يتم عقد اختبار فى اللغة الإنجليزية بسفارة الهند بالقاهرة.



وأشار القطاع إلى أنه لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع للموقع الإلكترونى الموضح بعد :

http://a2ascholarships.iccr.gov.in/



وأوضح القطاع أن آخر موعد للتقدم بالنسبة لطلاب المرحلة الجامعية الأولى فى 15/7/2020