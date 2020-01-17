تعذيب فيل ضخم بوحشية بعد تسببه في قتل كاهن مسن .. فيديو

تعرض فيل بالغ من العمر 15 عامًا والذي ألقيت عليه اللوم في دفع راهب مسن حتى وفاته ، إلى الجلد بلا رحمة بعصي حادة في معبد بوذي في سريلانكا.



تظهر لقطات للفيل الذي قيدت ساقاه بالسلاسل في الأشجار ، ملقاة في بركة مياة في معبد بيلانويلا في كولومبو ، سريلانكا.



ويظهر عبر الفيديو أحد الحراس وهو يجلد بشراسة ساق الفيل بالعصي.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، ظهر الفي وهو يئن من العقاب الذي يلقى على يد أحد الحراس لمعاقبته على قتل راهب مسن بمعبد بوذي.



