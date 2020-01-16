أول رسالة من الأهلى لنجمه الجديد أليو بادجى بعد وصوله إلى القاهرة

احتفل النادي الأهلى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " بوصول لاعب الفريق الأول لكرة القدم الجديد السنغالى " أليو بادجى " إلى الأهلى .



أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن تعاقد الأهلي مع السنغالي أليو بادجي، مهاجم فريق رابيد فيينا النمساوي، لمدة 4 سنوات ونصف السنة، تبدأ من الشهر الجاري.



ونشر الأهلى صورة بادجى فور وصوله إلى مطار القاهرة بعلامة " النسر " الخاصة بشعار النادى قائلا : " من الواضح أن لاعبنا الجديد يعلم الكثير عن نادي القرن " .



ومن المقرر أن ينضم بادجي إلى تدريبات الفريق استعدادًا للمشاركة في المباريات المقبلة وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

