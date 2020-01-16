أول رسالة من الأهلى لنجمه الجديد أليو بادجى بعد وصوله إلى القاهرة

احتفل النادي الأهلى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " بوصول لاعب الفريق الأول لكرة القدم الجديد السنغالى " أليو بادجى " إلى الأهلى .
أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن تعاقد الأهلي مع السنغالي أليو بادجي، مهاجم فريق رابيد فيينا النمساوي، لمدة 4 سنوات ونصف السنة، تبدأ من الشهر الجاري.
ونشر الأهلى صورة بادجى فور وصوله إلى مطار القاهرة بعلامة " النسر " الخاصة بشعار النادى قائلا : " من الواضح أن لاعبنا الجديد يعلم الكثير عن نادي القرن " .
ومن المقرر أن ينضم بادجي إلى تدريبات الفريق استعدادًا للمشاركة في المباريات المقبلة وفقًا لرؤية الجهاز الفني.
أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن تعاقد الأهلي مع السنغالي أليو بادجي، مهاجم فريق رابيد فيينا النمساوي، لمدة 4 سنوات ونصف السنة، تبدأ من الشهر الجاري.
ونشر الأهلى صورة بادجى فور وصوله إلى مطار القاهرة بعلامة " النسر " الخاصة بشعار النادى قائلا : " من الواضح أن لاعبنا الجديد يعلم الكثير عن نادي القرن " .
ومن المقرر أن ينضم بادجي إلى تدريبات الفريق استعدادًا للمشاركة في المباريات المقبلة وفقًا لرؤية الجهاز الفني.