أخبار النادي الأهلي اليوم.. رسالة أليو بادجي عقب وصوله القاهرة.. أزمة في النجم الساحلي قبل مواجهة الأحمر

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الخميس 16 يناير 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:
أول رسالة من الأهلى لنجمه الجديد أليو بادجى بعد وصوله إلى القاهرة.
احتفل النادي الأهلي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " بوصول لاعب الفريق الأول لكرة القدم الجديد السنغالي " أليو بادجى " إلى الأهلى .
علاء عبدالعال يكشف حقيقة طرد إليو بادجى مهاجم الأهلي من الداخلية
كشف علاء عبدالعال المدير الفنى لفريق الداخلية عن حقيقة قيامه بطرد السنغالي إليو بادجي مهاجم النادي الأهلي الجديد من الاختبارات التى جرت منذ 4 سنوات فى الداخلية.
بعد خماسية الأهلي.. طنطا يجمّد مستحقات اللاعبين وغرامة 100 ألف جنيه
أصدر مجلس إدارة نادي طنطا برئاسة فايز عريبي، مجموعة قرارات بحق فريق الكرة الأول والجهاز الفني عقب الهزيمة بنتيجة 0-5 على يد الأهلي.
شاهد.. أول صور لوصول السنغالي أليو بادجي نجم الأهلي الجديد مطار القاهرة
وصل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الخميس، اللاعب السنغالي أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي، للانضمام إلى صفوف النادي الأهلي بعد تعاقده رسميًا مع القلعة الحمراء لمدة أربعة أعوام ونصف العام.
أزمة في النجم الساحلي قبل مواجهة النادي الأهلي.. تفاصيل
أول رسالة من الأهلى لنجمه الجديد أليو بادجى بعد وصوله إلى القاهرة.
احتفل النادي الأهلي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " بوصول لاعب الفريق الأول لكرة القدم الجديد السنغالي " أليو بادجى " إلى الأهلى .
علاء عبدالعال يكشف حقيقة طرد إليو بادجى مهاجم الأهلي من الداخلية
كشف علاء عبدالعال المدير الفنى لفريق الداخلية عن حقيقة قيامه بطرد السنغالي إليو بادجي مهاجم النادي الأهلي الجديد من الاختبارات التى جرت منذ 4 سنوات فى الداخلية.
بعد خماسية الأهلي.. طنطا يجمّد مستحقات اللاعبين وغرامة 100 ألف جنيه
أصدر مجلس إدارة نادي طنطا برئاسة فايز عريبي، مجموعة قرارات بحق فريق الكرة الأول والجهاز الفني عقب الهزيمة بنتيجة 0-5 على يد الأهلي.
شاهد.. أول صور لوصول السنغالي أليو بادجي نجم الأهلي الجديد مطار القاهرة
وصل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الخميس، اللاعب السنغالي أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي، للانضمام إلى صفوف النادي الأهلي بعد تعاقده رسميًا مع القلعة الحمراء لمدة أربعة أعوام ونصف العام.
أزمة في النجم الساحلي قبل مواجهة النادي الأهلي.. تفاصيل