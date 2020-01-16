أخبار النادي الأهلي اليوم.. رسالة أليو بادجي عقب وصوله القاهرة.. أزمة في النجم الساحلي قبل مواجهة الأحمر



أصدر مجلس إدارة نادي طنطا برئاسة فايز عريبي، مجموعة قرارات بحق فريق الكرة الأول والجهاز الفني عقب الهزيمة بنتيجة 0-5 على يد الأهلي.



شاهد.. أول صور لوصول السنغالي أليو بادجي نجم الأهلي الجديد مطار القاهرة



وصل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الخميس، اللاعب السنغالي أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي، للانضمام إلى صفوف النادي الأهلي بعد تعاقده رسميًا مع القلعة الحمراء لمدة أربعة أعوام ونصف العام.



أزمة في النجم الساحلي قبل مواجهة النادي الأهلي.. تفاصيل أصدر مجلس إدارة نادي طنطا برئاسة فايز عريبي، مجموعة قرارات بحق فريق الكرة الأول والجهاز الفني عقب الهزيمة بنتيجة 0-5 على يد الأهلي.وصل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الخميس، اللاعب السنغالي أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي، للانضمام إلى صفوف النادي الأهلي بعد تعاقده رسميًا مع القلعة الحمراء لمدة أربعة أعوام ونصف العام.







قدم اللاعب حمزة لحمر متوسط ميدان فريق النجم الساحلي التونسي شكوى رسمية في فريقه لدى الجامعة التونسية "الاتحاد التونسي لكرة القدم".

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الخميس 16 يناير 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:احتفل النادي الأهلي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " بوصول لاعب الفريق الأول لكرة القدم الجديد السنغالي " أليو بادجى " إلى الأهلى .