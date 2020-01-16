بعد خماسية الاهلي.. طنطا يجمّد مستحقات اللاعبين وغرامة 100 ألف جنيه

أصدر مجلس إدارة نادي طنطا برئاسة فايز عريبي، مجموعة قرارات بحق فريق الكرة الأول والجهاز الفني عقب الهزيمة بنتيجة 0-5 على يد الأهلي.



واكتسح الأهلي طنطا بنتيجة 5-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري الممتاز.



ولم يحقق فريق الكرة بنادي طنطا سوى انتصار وحيد بالموسم الحالي بجانب التعادل في 7 مواجهات أخرى والهزيمة في 5 لقاءات.



ويحتل فريق طنطا المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط.



وجاء بيان مجلس إدارة طنطا كالتالي :-



قرار مجلس إدارة نادى طنطا الرياضى، بتاريخ الخميس 16/1/2020م، بخصوص سوء نتائج الفريق الأول لكرة القدم.



استعرض مجلس إدارة النادى نتائج اللقاء الذي جمع بين السيد المحاسب/ فايز عريبى .. رئيس مجلس الإدارة والكابتن / أيمن المزين المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم والذي عرض فيه الأخير وجهة نظره فى الأسباب التى أدت إلى سوء نتائج العديد من المباريات وسوء الأداء من جانب معظم اللاعبين وإعلانه تحمله المسئولية كاملة .. ووعد ببذل أقصى جهد له وجهازه المعاون ولاعبيه لإعادة الفريق إلى مستواه الحقيقي والمعهود عنه والذى بأمر الله يؤهله إلى تقديم عروض ونتائج جيدة في الفترة القليلة القادمة تضعه فى مركز متقدم آمن بجدول المسابقة.



كما أبلغه رئيس مجلس الإدارة أنه على الرغم من توفير جميع الاحتياجات والمطالب اللازمة للاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى .. والتى تتم على أعلى مستوى يتماثل مع أكبر الأندية المصرية من إقامة وتغذية وملابس وانتقالات ومبيت بأفخم الفنادق ومكافآت مميزة ورعاية طبية وعلاج وحسن معاملة.



إلا أن الفريق يؤدى فى العديد من المباريات بصورة سيئة تعكس مدى السلبية والتخاذل وضعف الروح القتالية وعدم الإصرار وفقد العزيمة لدى الكثير من اللاعبين مما أدى إلى هزائم متكررة بأداء باهت ضعيف تزيل بها الفريق جدول المسابقة مهددا بصورة كبيرة بعدم الاستمرار فى مسابقة الدورى الممتاز حال استمرار الوضع على ما هو عليه، الأمر الذى يصبح معه النادى مهدرا لأمواله التى يعلم الله وحده كيف يتم تدبيرها للإنفاق على هذا الفريق وعلى كل ما تقدم.



فقد قرر مجلس الإدارة ما يلى :



1-وقف صرف المستحقات المالية للفريق.



2-توقيع عقوبة مالية قدرها (000 100 جنيه) مائة ألف جنيه على جميع اللاعبين الذين شاركوا فى تلك المباريات التي كان حصادها الهزيمة والأداء السيئ.



3-مجلس إدارة النادى حال تحسن النتائج ووصول الفريق لمركز متقدم بجدول المسابقة سوف يعيد النظر فى تلك العقوبات المالية.



4-يجدد المجلس الثقة الكاملة فى السيد المدير الفنى وجهازه المعاون.