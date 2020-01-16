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أخبار البلد

شاهد.. أول صور لوصول السنغالي أليو بادجي نجم الأهلي الجديد مطار القاهرة

الخميس 16/يناير/2020 - 08:01 م
صوة للاعب
صوة للاعب
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نورهان خفاجي
وصل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الخميس، اللاعب السنغالي أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي، للانضمام إلى صفوف النادي الأهلي بعد تعاقده رسميًا مع القلعة الحمراء لمدة أربعة أعوام ونصف العام.

أنهى المهاجم السنغالي أليو باجي، إجراءات وصوله من خلال مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة الدولي، فور وصوله على متن الرحلة المصرية القادمة من فينيا برفقة أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي.

وكان أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أعلن اليوم، تعاقده رسميًا مع السنغالي أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي ليكون الصفقة الثانية للفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن اللاعب السنغالي انتقل إلى صفوف النادي الأحمر بعدما وقع رسميًا لمدة أربعة أعوام ونصف العام، براتب قدره ألف يورو سنويا، ومن المقرر أن يخضع اللاعب النمساوي للكشوفات الطبية غدًا الجمعة، لينضم للتدريبات في وقت لاحق من أجل المشاركة في المباريات المقبلة.

جدير بالذكر أن بادجي أصبح ثاني صفقات الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية الجارية حيث استطاعت إدارة القلعة الحمراء تدعيم صفوفها بالتعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" القادم من صفوف ديبورتيفو أفيس البرتغالي.
شاهد.. أول صور لوصول السنغالي أليو بادجي نجم الأهلي الجديد مطار القاهرة
شاهد.. أول صور لوصول السنغالي أليو بادجي نجم الأهلي الجديد مطار القاهرة
شاهد.. أول صور لوصول السنغالي أليو بادجي نجم الأهلي الجديد مطار القاهرة
شاهد.. أول صور لوصول السنغالي أليو بادجي نجم الأهلي الجديد مطار القاهرة
شاهد.. أول صور لوصول السنغالي أليو بادجي نجم الأهلي الجديد مطار القاهرة
شاهد.. أول صور لوصول السنغالي أليو بادجي نجم الأهلي الجديد مطار القاهرة
شاهد.. أول صور لوصول السنغالي أليو بادجي نجم الأهلي الجديد مطار القاهرة
شاهد.. أول صور لوصول السنغالي أليو بادجي نجم الأهلي الجديد مطار القاهرة
شاهد.. أول صور لوصول السنغالي أليو بادجي نجم الأهلي الجديد مطار القاهرة
شاهد.. أول صور لوصول السنغالي أليو بادجي نجم الأهلي الجديد مطار القاهرة
شاهد.. أول صور لوصول السنغالي أليو بادجي نجم الأهلي الجديد مطار القاهرة
شاهد.. أول صور لوصول السنغالي أليو بادجي نجم الأهلي الجديد مطار القاهرة
شاهد.. أول صور لوصول السنغالي أليو بادجي نجم الأهلي الجديد مطار القاهرة
شاهد.. أول صور لوصول السنغالي أليو بادجي نجم الأهلي الجديد مطار القاهرة
شاهد.. أول صور لوصول السنغالي أليو بادجي نجم الأهلي الجديد مطار القاهرة
شاهد.. أول صور لوصول السنغالي أليو بادجي نجم الأهلي الجديد مطار القاهرة
شاهد.. أول صور لوصول السنغالي أليو بادجي نجم الأهلي الجديد مطار القاهرة
شاهد.. أول صور لوصول السنغالي أليو بادجي نجم الأهلي الجديد مطار القاهرة
شاهد.. أول صور لوصول السنغالي أليو بادجي نجم الأهلي الجديد مطار القاهرة
شاهد.. أول صور لوصول السنغالي أليو بادجي نجم الأهلي الجديد مطار القاهرة
شاهد.. أول صور لوصول السنغالي أليو بادجي نجم الأهلي الجديد مطار القاهرة
شاهد.. أول صور لوصول السنغالي أليو بادجي نجم الأهلي الجديد مطار القاهرة
شاهد.. أول صور لوصول السنغالي أليو بادجي نجم الأهلي الجديد مطار القاهرة
شاهد.. أول صور لوصول السنغالي أليو بادجي نجم الأهلي الجديد مطار القاهرة
شاهد.. أول صور لوصول السنغالي أليو بادجي نجم الأهلي الجديد مطار القاهرة
شاهد.. أول صور لوصول السنغالي أليو بادجي نجم الأهلي الجديد مطار القاهرة
شاهد.. أول صور لوصول السنغالي أليو بادجي نجم الأهلي الجديد مطار القاهرة
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