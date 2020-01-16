علاء عبدالعال يكشف حقيقة طرد إليو بادجى مهاجم الأهلي من الداخلية



وقال عبدالعال فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": ما تردد حول قيامى بطرد السنغالى إليو بادجي من إختبارات نادى الداخلية منذ 4 سنوات غير صحيح بالمرة.



تابع: منذ 4 سنوات فى التوقيت الذى تردد وصول السنغالى إليو بادجي إلى القاهرة وخضوعه لإختبارات داخل نادى الداخلية كنت حينها أتولى تدريب فريق الكرة الأول بنادى إنبي.



أضاف: لقد قمت بتولى تدريب نادى الداخلية فى منتصف الموسم وليس من بدايته خلال خضوع اللاعبين الأفارقة إلى الإختبارات بمعرفة الجهاز الفني لافتا إلى أنه تردد أن الغانى اتشمبونج لاعب الزمالك السابق خضع للإختبارات أيضا.



يذكر أن أنباء ترددت حول قيام علاء عبدالعال بطرد اللاعب السنغالي بادجي صاحب الـ22 عاما من اختبارات نادى الداخلية عندما حضر إلى القاهرة بصحبة أحد وكلاء اللاعبين مع أربعة آخرين لتسويقهم في الدوري المحلى.





يشار الى ان أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق بالنادي، أعلن تعاقد الأهلي مع السنغالي أليو بادجي، مهاجم فريق رابيد فيينا النمساوي، لمدة 4 سنوات ونصف السنة، تبدأ من الشهر الجاري.





كشف علاء عبدالعال المدير الفنى لفريق الداخلية عن حقيقة قيامه بطرد السنغالي إليو بادجي مهاجم النادي الأهلي الجديد من الإختبارات التى جرت منذ 4 سنوات فى الداخلية.