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أخبار البلد

الأطباء: صرف إعانة من صندوق الأزمات لأسر شهداء ومصابى حادث المنيا

الخميس 16/يناير/2020 - 07:57 م
صدى البلد
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محمد غالي
قالت لجنة الشباب بالنقابة العامة للأطباء، إنها تابعت الحادث المروع والمحزن الذى لحق بزهرة شباب أطباء المنيا، حيث أصاب هذا الحادث جموع الأطباء بالحزن الشديد المشوب بالظلم الذى يتعرض له فئة الأطباء.

وأشارت إلى أنه بعد متابعتها رد الفعل المخزى، على حد وصفها، من وزارة الصحة على لسان متحدثها، فأنها كلجنة للشباب تطالب مجلس النقابة العامة بالدعوة إلى جمعية عمومية طارئة، تقوم على أساس التأكيد علي محاسبة المسئولين والمشاركين فى هذا الحادث الأليم و تغيير القرارات التعسفية ضد الأطباء من وزارة الصحة.

وأضافت اللجنة، فى بيان أصدرته، أنه سيتم صرف إعانة فورية من صندوق الأزمات والكوارث لصالح اسر شهداء ومصابي الحادث، مؤكدة على ضرورة تنفيذ كافة القرارات الصادرة من مجلس النقابة العامة، مطالبة كافة شباب الأطباء إلى التواصل معهم فور تعرضهم لأى تهديد أو تعسف إدارى أو تعريض حياتهم للخطر، وعدم تنفيذ الأمر مهما كانت الضغوط والاصطفاف معًا ضد هذا القرارات، على أن تقدم لجنة الشباب وسائل الدعم لحقوق الأطباء.

كانت النقابة العامة للأطباء، قررت إحالة الأطباء المسئولين عن إصدار الأوامر الإدارية المتعسفة للجنة التحقيق بالنقابة، مشيرة إلى أنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام والنيابة الإدارية لفتح تحقيق جنائي وإدارى في الواقعة ضد كل من تسبب فى إصدار أوامر إدارية متعسفة أو شارك في تهديد الاطباء مما عرض حياتهم للخطر، وطالبت بأن يتم إقامة جميع الدورات التدريبية بالمحافظات، أما حالة ضرورة الإنتقال لأى محافظة أخرى تقوم جهة العمل بتوفير سبل الانتقال الآمنة على أن يتم إخطار الأطباء بأى مأموريات عادية أو تدريبية بموعد يسبقها بأسبوعين على الأقل.

وأكدت على ضرورة اتخاذ إجراءات إحتساب الوفيات والإصابات "إصابة عمل"، مع تقديم أعلى مستوى من الرعاية الطبية للمصابين حتى وإن إستدعى الأمر السفر للخارج، وإعلان الحداد العام بنقابة الأطباء لمدة ثلاثة أيام، وإقامة تأبين للشهيدات بمدينة المنيا بالتنسيق مع نقابة أطباء المنيا ويحضره أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء ومجالس النقابات الفرعية، رفع دعوى مدنية ضد وزارة الصحة لمطالبتها بالتعويض المناسب لأهالى الشهداء وللمصابين، بجانب تقديم جميع سبل الدعم القانونى والنقابى لأهالى الشهداء وللمصابين.
الأطباء: صرف إعانة من صندوق الأزمات لأسر شهداء ومصابى حادث المنيا
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