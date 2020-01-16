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أخبار البلد

دفعة 29 طب المنيا: علمنا بحادث زملائنا عن طريق واتساب.. ونطالب بتحقيق جنائي

الخميس 16/يناير/2020 - 09:04 م
طبيبة حادث الكريمات
طبيبة حادث الكريمات - المنيا
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محمد غالي
أصدرت دفعة 29 طب المنيا، بيانا، اليوم، عن حادث طبيبات الكريمات، جاء فيه، بأنه في يوم الأربعاء الماضي الموافق الخامس عشر من يناير لعام 2020 قد تعرضت زميلاتنا طبيبات التكليف لحادث مأساوي أدى إلى وفاة اثنين وإصابة 12 طبيبة منهن ثلاث حالات حرجة ما بين انفجار في الرحم ونزيف بالمخ وكسور مضاعفة في الفقرات العنقية ومختلف أنحاء الجسم.

وذلك أثناء سفرهن إجباريا لحضور تدريب لصحة المرأة في القاهرة حيث تم إبلاغهن قبلها بأقل من 48 ساعة وبشكل غير رسمي عن طريق الواتس اب ومع عدم توفير وسيلة مواصلات آمنة إلى جانب التهديدات المباشرة بالنقل والجزاءات لمن يتخلف عن الحضور مع العلم أن منهن الحامل والمرضعة، فلم يقابلن من مديرية المنيا إلا التعسف والقهر.

وعلى هذا فقد قررنا - نحن دفعة 29 طب المنيا وبدعم من باقي دفعات الطب على مستوى الجمهورية - الآتي:

1- فتح تحقيق جنائي وإداري في هذه الكارثة، يشمل التحقيق كل المتسببين في التسلسل الإداري بداية من وكيل الوزارة بالمنيا وحتى آخر موظف بمديرية المنيا وإدارة سمالوط وأبو قرقاص.

2- الدعوة لإضراب عام عن العمل بالوحدات الصحية على مستوى الجمهورية، على ألا ينتهي إلا بانتهاء التحقيق ومحاسبة الجناة.

3- احتساب المتوفيات شهيدات واحتساب أهلهن من أهالي الشهداء والمطالبة بصرف تعويض مادي لهم.

4- احتساب الإصابات - إصابة عمل - وتوفير أعلى خدمة طبية لهم والمطالبة بصرف تعويض مادي لهم.

5- بحث أسباب الحادث لتلاشيها فيما بعد، عن طريق تقديم التدريبات للأطباء في محافظاتهم، وتوفير وسائل مواصلات آمنة لتحركات الأطباء في مهام العمل الرسمية، والتبليغ بالمأموريات قبلها بأسبوعين على الأقل.

6- الدعوة لوقفة احتجاجية بتغطية صحفية وإعلامية نؤكد فيها على مطالبنا، على أن يتم تحديد المكان والزمان بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

7- الدعوة لجمعية عمومية طارئة وأخذ قرارات حاسمة فيما يخص مشاكل الأطباء.

8- الدعم الكامل لأهالي الشهداء والمصابين، حتى لا يتكرر علينا هذا اليوم المشئوم، وحتى لا تسال دماءنا مرة أخرى على الطريق.
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