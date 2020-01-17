لمياء فهمى عبد الحميد تحيى ذكرى رحيل والدها: صاحب اسم زي الألماظ

أحيت الإعلامية لمياء فهمى عبد الحميد، ذكرى رحيل والدها المخرج فهمى عبد الحميد الذى توفى يوم 17 يناير 1990، حيث نشرت صورته عبر حسابها على إنستجرام.



وعلقت عليها: "زى اللحظة دى من 30 سنة كانت أخر مرة أشوفه فيها مالحقتش أشبع منه ولا أشبع من حبه ليا اللى كان يكفى العالم كله.. ده أول حب فى حياتى ده اللى عرفت معاه معنى الأمان والسعادة.. ده حبيبى الوحيد اللى عمر ما كان خوفه عليه ليه شروط ولا حبه ليا ليه طلبات.. ده الحب اللى عمره ما ينتهى ولا يقل كل يوم يزيد ويكبر".



وتابعت : "بحبك يا بابا بحبك يا صاحب الاسم اللى زى الألماظ.. سبتلى أكبر ميراث فى الدنيا شكرًا يا حبيبى يارب أكون حافظت عليه.. بحبك بحبك بحبك.. وحشتنى قد العمر كله.. عمرى ماهنساك لحظه ربنا يرحمك يا أغلى حب فى الدنيا.. الذكرى السنوية للمخرج الراحل الحاج فهمى عبد الحميد.. أسألكم الدعاء".