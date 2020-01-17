نزيف الأسفلت.. مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بأسيوط

لقى شخص مصرعه، وأصيب 12 آخرين في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط - سوهاج الزراعي الشرقي أمام قرية الغريب.



تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من أهالي قرية الغريب بمركز ساحل سليم بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بعدد كبير من الركاب، وذلك بطريق" أسيوط - البداري" الزراعى، ووقوع متوفين، ومصابين.



على الفور انتقلت قوات الشرطة، والحماية المدنية والإسعاف، حيث تم الدفع بـ5 سيارات إسعاف لمكان الحادث، وتبين صحة البلاغ.



وتبين من خلال الفحص، أنه أثناء سير السيارة الميكروباص، ونتيجة للسرعة الزائدة انقلبت علي الطريق نظرا للشبورة، والسرعة الزائدة، ولم يستطع قائد السيارة السيطرة على عجلة القيادة، مما أدى إلى انقلاب السيارة، ووقوع وفيات، ومصابين.



نجم عن الحادث مصرع شخص، وإصابة 12 آخرين بإصابات خطيرة، وكسور، وجروح متفرقة بكافة أنحاء الجسم، وتم الدفع بسيارات الإسعاف، حيث تم نقل الجثة المتوفاة إلى مشرحة مستشفيي الإيمان العام استكمالا لمعاينة النيابة العامة، وتصريح الدفن، كما تم نقل حالتين آخرتين إلى مستشفى الإيمان العام، و10 مصابين آخرين، تم تحويلهم إلى قسم الحوادث بمستشفى أسيوط الجامعي، تم تحرير المحضر اللازم، وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.