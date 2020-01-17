وزير خارجية البحرين السابق: من تآمر على مصر رد الله كيده إلى صدره.. شاهد

نشر الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين السابق تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" يوجه فيها رسالة قوية إلى من يسيئون إلى مصر ويتآمرون عليها.



وكتب بن أحمد: "‏من أساء لمصر فقد أساء لنفسه ولبلده .. ومن تآمر عليها رد كيده إلى صدره.. #مصر".



ولقيت التغريدة ردودا واسعة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وجاءت التعليقات كالآتي:



‏‎‎حفظ الله مصر .



‏‎‎تسلم ويسلم شعب البحرين ومنورين الدنيا.



أ‎حسنت ياسمو الأمير.



تحيا مصر.







