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محافظات

ادفع 5 جنيه واحصل على نتيجتك بالمحلة.. تعليم الغربية تحقق ..صور

الجمعة 17/يناير/2020 - 10:07 م
ادفع 5 جنيه واحصل
ادفع 5 جنيه واحصل على نتيجتك بالمحلة
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احمد علي
شهدت مدرسة عبد الحي خليل التابعة لإدارة غرب المحلة التعليمية بمحافظة الغربية مساء اليوم تزاحم المئات من الأسر وأولياء أمور الطلاب من أجل الحصول على نتيجة امتحانات مراحل النقل بالاعدادية بذات المدرسة.

وحدد أحد عمال المدرسة " ٥" جنيه للحصول على الشهادة ، مما دفع الطلاب إلى تسلق أسوار وأبواب المدرسة الحديدية.

ورصد "صدى البلد" مراحل تجمهر الطلاب واصطفاف العشرات أمام أسوار حديدية من أجل الحصول على نتيجتهم الدراسية مقابل القيمة المالية المذكورة .

وناشد أولياء أمور الطلاب المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة التحقيق في الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع عمال المدرسة المخالفين للوائح الوزارة.

في المقابل أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية في تعليماته إلى وكيل وزارة التربية والتعليم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في الواقعة وإلزام مسؤولي الإدارة التعليمية بإعلان النتيجة مجانا دون تحصيل أي أموال من طلاب المدرسة وأولياء أمورهم.
ادفع 5 جنيه واحصل على نتيجتك بالمحلة.. تعليم الغربية تحقق ..صور
ادفع 5 جنيه واحصل على نتيجتك بالمحلة.. تعليم الغربية تحقق ..صور
ادفع 5 جنيه واحصل على نتيجتك بالمحلة.. تعليم الغربية تحقق ..صور
ادفع 5 جنيه واحصل على نتيجتك بالمحلة.. تعليم الغربية تحقق ..صور
ادفع 5 جنيه واحصل على نتيجتك بالمحلة.. تعليم الغربية تحقق ..صور
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