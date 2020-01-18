اخبار الحوادث.. القبض على شخصين تنمرا بشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة .. ننشر اعترافات قاتل شهيد الشهامة بالدقهلية

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:
اخبار الحوادث
مش أول مرة أسرق ومكنش قصدى أموته.. اعترافات قاتل شهيد الشهامة بالدقهلية
تكثف مباحث الدقهلية من جهودها للقبض على المتهم الثانى فى واقعة مقتل محمد العزيزى" شهيد الشهامة" حيث فر هاربا مع المتهم الأول عقب جريمتهما ولكن تم ضبط المتهم الأول.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ضربني في وجهي.. فرد أمن بنادي بني سويف يمزق أحد الأعضاء بسلاح أبيض بسبب الكارنيه
تعدى فرد أمن بنادى بنى سويف الرياضى، على عضو بالنادي بسلاح أبيض مما أدى لإصابته بإصابات مختلفة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مصرع موظف ونجل شقيقه فى حادث انقلاب سيارة داخل ترعة بنقادة
لقى موظف وابن شقيقه، مصرعهما، وأصيب آخر، في حادث انقلاب سيارة ملاكى داخل ترعة بمركز نقادة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
لمرورها بحالة نفسية سيئة.. آية تنتحر من أعلى سطح منزلها
أقدمت فتاة مقيمة بمدينة دمنهور على الانتحار قفزا من أعلى سطح منزلها الكائن بحى أبو الريش بمدينة دمنهور وذلك لمرورها بحالة نفسية سيئة، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى التعليمى تحت تصرف النيابة العامة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
كلب مسعور يعقر 5 أطفال من عائلة واحدة بالبحيرة
سادت حالة من الفزع بين أهالى مركز بدر بمحافظة البحيرة، إثر قيام كلب مسعور، بعقر 5 أطفال من عائلة واحدة، أثناء لهوهم أمام منزلهم، وتم نقل الاطفال للمستشفي المركزي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
أجرت له جراحة دقيقة.. مستشفى الشرطة تنقذ قدم طفل قبل بترها.. شاهد
وجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية بإستقبال الطفل يسرى عزت – يبلغ من العمر 11 عامًا – بـ مستشفى الشرطة بالعجوزة، يحتاج لإجراء عملية جراحية دقيقة بالساق وذلك إستجابةً لملتمس أسرة الطفل بمساعدتها فى تلقيها العلاج وإجراء الجراحة داخل مستشفى الشرطة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
نقبوا في منزل أحدهم.. ضبط 7 أشخاص بحوزتهم 24 قطعة يشتبه في أثريتها بأسيوط
تمكن ضباط مباحث مركز شرطة الغنايم بمديرية أمن أسيوط، من ضبط 7 أشخاص أثتاء تنقيبهم عن الآثار بمنزل أحدهم وبحوزتهم 24 قطعة يشتبه في اثريتها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
شاهد| قوقعة وسماعة.. مستشفى الشرطة بالعجوزة تنقذ طفلين من فقدان السمع
وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، باستقبال مستشفى الشرطة بالعجوزة طفل وطفلة يعانيان من ضعف فى السمع ويحتاجان لأجهزة سمعية وسماعات طبية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
نشطاء يسخرون من لجان الإخوان الإرهابية بعد مطالبتهم بالإفراج عن أيمن موسى
شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما حادا على لجان جماعة الإخوان الإرهابية الاليكترونية بعد مطالبتهم بالإفراج عن الإخوانى أيمن موسى الصادر ضده حكم بالسجن لمدة 15 سنة؛ لاتهامه بارتكاب أعمال عنف بميدان رمسيس في أعقاب فض اعتصام رابعة العدوية المسلح.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
اللى يدفع أكتر.. نشطاء يسخرون من جمال عيد بعد مطالبته بالإفراج عن الإرهابي أيمن موسى
شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما حادا على جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بعد دفاعه عن الإرهابي أيمن موسى المنتمى لجماعة الإخوان الإرهابية والصادر ضده حكما بالسجن 15 سنة؛ لاتهامه بارتكاب أعمال عنف بميدان رمسيس في أعقاب فض اعتصام رابعة العدوية المسلح.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق بورسعيد - الإسماعيلية
أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين على محور 30 يونيو الجديد على طريق بورسعيد الإسماعيلية السريع.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
القبض على عاطل بحوزته 5 كيلو حشيش في المنوفية
شنت وحدة مباحث مركز أشمون بمحافظة المنوفية حملة مكبرة للقبض على مروجي المواد المخدرة بدائرة المركز تحت إشراف اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ضبط عاطل بحوزته 108 تذاكر هيروين و40 قطعة حشيش بالمنوفية
تمكنت وحدة مباحث مركز أشمون بمحافظة المنوفية، من إلقاء القبض على عاطل بحوزته مواد مخدرة بغرض الاتجار وتم تحرير محضر بالواقعة، كما تم إلقاء القبض علي المدعو مصطفى علي شعبان المقيم بمنيل دويب وبحوزته 108 تذاكر هيروين، و40 قطعة قطعة حشيش و٦٠ شريط ترامادول ومبلغ مالي حصيلة الاتجار.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
النقض تحدد موعد أولى جلسات طعن رئيس مصلحة الجمارك السابق على سجنه 10 سنوات
حددت محكمة النقض جلسة 26 يناير أولى جلسات طعن رئيس مصلحة الجمارك السابق علي السجن المشدد ١٠ سنوات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مصدر أمنى: ضبط شخصين تنمّرا على شاب ذوي احتياجات خاصة
صرح مصدر أمنى بأنه على خلفية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعرض لشاب من ذوي الإحتياجات الخاصة ومضايقته، حضر أحد المواطنين (بالمعاش، ومقيم بدائرة القسم) وبصحبته نجله (من ذوي الإحتياجات الخاصة - ومقيم بذات العنوان) لـ قسم شرطة المطرية بالقاهرة وقرر بتضرره من شخصين (طالبان بالمرحلة الثانوية ، ويقيمان بدائرة القسم) لقيامهما بالتنمر على نجله وإجباره على القيام ببعض الحركات والإستهزاء به – حال عودته لمسكنه، وقيام أحدهما بتصويره بواسطة هاتف محمول ، ونشر مقطع الفيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" بذات المضمون.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بعد صلاة الجنازة.. الأمن يتحفظ على جثة سيدة قتلها زوجها بـ كوريك.. تفاصيل
داهمت قوة أمنية جنازة سيدة، أثناء أداء الصلاة عليها في مسجد بقرية فاو قبلي، بمركز دشنا بمحافظة قنا، تمهيدًا لتشييع جثمانها، بعد تلقى أنباء عن وجود شبهة جنائية وراء الوفاة، وتم التحفظ على الجثة وإيداعها مشرحة مستشفى دشنا المركزى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بدعوى إقامة الحد.. الداخلية تكشف حقيقة محاولة ذبح صاحب ورشة بالمرج
على خلفية تداول خبر بعددٍ من المواقع على شبكة الإنترنت تضمن الادعاء بتعدى أحد الأشخاص على آخر أمام ورشة مملوكة للأخير بمنطقة المرج بالقاهرة محاولًا ذبحه بدعوى إقامة "الحد" عليه.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إنقاذ مواطن احتجز داخل شقته بسبب سقوط سقف عقار بالإسكندرية
نجحت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من إنقاذ شخص احتجز داخل شقته بسبب سقوط سقف حجرة فى العقار الذى يقطنه بدائرة قسم شرطة الجمرك.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إنقاذ فتاة ألقت بنفسها من أعلى كوبرى الساحل فى النيل
نجحت قوات الإنقاذ النهري فى إنقاذ فتاة ألقت بنفسها فى مياه النيل من أعلى كوبري الساحل بسبب خلافات عائلية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ذهبوا لزيارة ميت فلحقوا به.. شاهد تفاصيل مأتم أسيوط
لم تكن تعلم أسرة عائلة السوالم بقرية الفليو بمركز ابوتيج ان زيارتهم المقابر سوف تتحول إلي مأتم وسرادق عزاء، ذهبوا لزيارة ميت فلحقوا به إثر انقلاب سيارة ميكروباص كانت تقل 13 شخصا من أبناء العائلة أثناء توجههم إلي مقابر قرية الغريب لسوء حالة الطقس والشبورة علي الطريق مما أسفر عن وفاة ٤ أشخاص وإصابة ٩.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
اخبار الحوادث
مش أول مرة أسرق ومكنش قصدى أموته.. اعترافات قاتل شهيد الشهامة بالدقهلية
تكثف مباحث الدقهلية من جهودها للقبض على المتهم الثانى فى واقعة مقتل محمد العزيزى" شهيد الشهامة" حيث فر هاربا مع المتهم الأول عقب جريمتهما ولكن تم ضبط المتهم الأول.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ضربني في وجهي.. فرد أمن بنادي بني سويف يمزق أحد الأعضاء بسلاح أبيض بسبب الكارنيه
تعدى فرد أمن بنادى بنى سويف الرياضى، على عضو بالنادي بسلاح أبيض مما أدى لإصابته بإصابات مختلفة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مصرع موظف ونجل شقيقه فى حادث انقلاب سيارة داخل ترعة بنقادة
لقى موظف وابن شقيقه، مصرعهما، وأصيب آخر، في حادث انقلاب سيارة ملاكى داخل ترعة بمركز نقادة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
لمرورها بحالة نفسية سيئة.. آية تنتحر من أعلى سطح منزلها
أقدمت فتاة مقيمة بمدينة دمنهور على الانتحار قفزا من أعلى سطح منزلها الكائن بحى أبو الريش بمدينة دمنهور وذلك لمرورها بحالة نفسية سيئة، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى التعليمى تحت تصرف النيابة العامة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
كلب مسعور يعقر 5 أطفال من عائلة واحدة بالبحيرة
سادت حالة من الفزع بين أهالى مركز بدر بمحافظة البحيرة، إثر قيام كلب مسعور، بعقر 5 أطفال من عائلة واحدة، أثناء لهوهم أمام منزلهم، وتم نقل الاطفال للمستشفي المركزي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
أجرت له جراحة دقيقة.. مستشفى الشرطة تنقذ قدم طفل قبل بترها.. شاهد
وجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية بإستقبال الطفل يسرى عزت – يبلغ من العمر 11 عامًا – بـ مستشفى الشرطة بالعجوزة، يحتاج لإجراء عملية جراحية دقيقة بالساق وذلك إستجابةً لملتمس أسرة الطفل بمساعدتها فى تلقيها العلاج وإجراء الجراحة داخل مستشفى الشرطة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
نقبوا في منزل أحدهم.. ضبط 7 أشخاص بحوزتهم 24 قطعة يشتبه في أثريتها بأسيوط
تمكن ضباط مباحث مركز شرطة الغنايم بمديرية أمن أسيوط، من ضبط 7 أشخاص أثتاء تنقيبهم عن الآثار بمنزل أحدهم وبحوزتهم 24 قطعة يشتبه في اثريتها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
شاهد| قوقعة وسماعة.. مستشفى الشرطة بالعجوزة تنقذ طفلين من فقدان السمع
وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، باستقبال مستشفى الشرطة بالعجوزة طفل وطفلة يعانيان من ضعف فى السمع ويحتاجان لأجهزة سمعية وسماعات طبية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
نشطاء يسخرون من لجان الإخوان الإرهابية بعد مطالبتهم بالإفراج عن أيمن موسى
شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما حادا على لجان جماعة الإخوان الإرهابية الاليكترونية بعد مطالبتهم بالإفراج عن الإخوانى أيمن موسى الصادر ضده حكم بالسجن لمدة 15 سنة؛ لاتهامه بارتكاب أعمال عنف بميدان رمسيس في أعقاب فض اعتصام رابعة العدوية المسلح.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
اللى يدفع أكتر.. نشطاء يسخرون من جمال عيد بعد مطالبته بالإفراج عن الإرهابي أيمن موسى
شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما حادا على جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بعد دفاعه عن الإرهابي أيمن موسى المنتمى لجماعة الإخوان الإرهابية والصادر ضده حكما بالسجن 15 سنة؛ لاتهامه بارتكاب أعمال عنف بميدان رمسيس في أعقاب فض اعتصام رابعة العدوية المسلح.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق بورسعيد - الإسماعيلية
أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين على محور 30 يونيو الجديد على طريق بورسعيد الإسماعيلية السريع.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
القبض على عاطل بحوزته 5 كيلو حشيش في المنوفية
شنت وحدة مباحث مركز أشمون بمحافظة المنوفية حملة مكبرة للقبض على مروجي المواد المخدرة بدائرة المركز تحت إشراف اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ضبط عاطل بحوزته 108 تذاكر هيروين و40 قطعة حشيش بالمنوفية
تمكنت وحدة مباحث مركز أشمون بمحافظة المنوفية، من إلقاء القبض على عاطل بحوزته مواد مخدرة بغرض الاتجار وتم تحرير محضر بالواقعة، كما تم إلقاء القبض علي المدعو مصطفى علي شعبان المقيم بمنيل دويب وبحوزته 108 تذاكر هيروين، و40 قطعة قطعة حشيش و٦٠ شريط ترامادول ومبلغ مالي حصيلة الاتجار.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
النقض تحدد موعد أولى جلسات طعن رئيس مصلحة الجمارك السابق على سجنه 10 سنوات
حددت محكمة النقض جلسة 26 يناير أولى جلسات طعن رئيس مصلحة الجمارك السابق علي السجن المشدد ١٠ سنوات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مصدر أمنى: ضبط شخصين تنمّرا على شاب ذوي احتياجات خاصة
صرح مصدر أمنى بأنه على خلفية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعرض لشاب من ذوي الإحتياجات الخاصة ومضايقته، حضر أحد المواطنين (بالمعاش، ومقيم بدائرة القسم) وبصحبته نجله (من ذوي الإحتياجات الخاصة - ومقيم بذات العنوان) لـ قسم شرطة المطرية بالقاهرة وقرر بتضرره من شخصين (طالبان بالمرحلة الثانوية ، ويقيمان بدائرة القسم) لقيامهما بالتنمر على نجله وإجباره على القيام ببعض الحركات والإستهزاء به – حال عودته لمسكنه، وقيام أحدهما بتصويره بواسطة هاتف محمول ، ونشر مقطع الفيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" بذات المضمون.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بعد صلاة الجنازة.. الأمن يتحفظ على جثة سيدة قتلها زوجها بـ كوريك.. تفاصيل
داهمت قوة أمنية جنازة سيدة، أثناء أداء الصلاة عليها في مسجد بقرية فاو قبلي، بمركز دشنا بمحافظة قنا، تمهيدًا لتشييع جثمانها، بعد تلقى أنباء عن وجود شبهة جنائية وراء الوفاة، وتم التحفظ على الجثة وإيداعها مشرحة مستشفى دشنا المركزى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بدعوى إقامة الحد.. الداخلية تكشف حقيقة محاولة ذبح صاحب ورشة بالمرج
على خلفية تداول خبر بعددٍ من المواقع على شبكة الإنترنت تضمن الادعاء بتعدى أحد الأشخاص على آخر أمام ورشة مملوكة للأخير بمنطقة المرج بالقاهرة محاولًا ذبحه بدعوى إقامة "الحد" عليه.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إنقاذ مواطن احتجز داخل شقته بسبب سقوط سقف عقار بالإسكندرية
نجحت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من إنقاذ شخص احتجز داخل شقته بسبب سقوط سقف حجرة فى العقار الذى يقطنه بدائرة قسم شرطة الجمرك.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إنقاذ فتاة ألقت بنفسها من أعلى كوبرى الساحل فى النيل
نجحت قوات الإنقاذ النهري فى إنقاذ فتاة ألقت بنفسها فى مياه النيل من أعلى كوبري الساحل بسبب خلافات عائلية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ذهبوا لزيارة ميت فلحقوا به.. شاهد تفاصيل مأتم أسيوط
لم تكن تعلم أسرة عائلة السوالم بقرية الفليو بمركز ابوتيج ان زيارتهم المقابر سوف تتحول إلي مأتم وسرادق عزاء، ذهبوا لزيارة ميت فلحقوا به إثر انقلاب سيارة ميكروباص كانت تقل 13 شخصا من أبناء العائلة أثناء توجههم إلي مقابر قرية الغريب لسوء حالة الطقس والشبورة علي الطريق مما أسفر عن وفاة ٤ أشخاص وإصابة ٩.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.