اللى يدفع أكتر.. نشطاء يسخرون من جمال عيد بعد مطالبته بالإفراج عن الإرهابي أيمن موسى



وسخر النشطاء من جمال عيد قائلين: اللى يدفع اكتر يسخر قلمه له.

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما حادا على جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بعد دفاعه عن الإرهابي أيمن موسى المنتمى لجماعة الإخوان الإرهابية والصادر ضده حكما بالسجن 15 سنة؛ لاتهامه بارتكاب أعمال عنف بميدان رمسيس في أعقاب فض اعتصام رابعة العدوية المسلح.وطالب جمال عيد عبر صفحته بالإفراج عن الإخوانى أيمن موسى مدعيا أنه سجين رأی، بالرغم من أن السجين ألقى القبض عليه بميدان رمسيس عقب قيام مجموعات من جماعة الإخوان الإرهابية بأعمال عنف بميدان رمسيس في أعقاب فض اعتصام رابعة العدوية المسلح.وقال النشطاء إن جمال عيد فضح نفسه بنفسه واعترف صراحة أمام الجميع أنه يعمل لصالح جماعة الإخوان الإرهابية.