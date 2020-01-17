AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

اللى يدفع أكتر.. نشطاء يسخرون من جمال عيد بعد مطالبته بالإفراج عن الإرهابي أيمن موسى

الجمعة 17/يناير/2020 - 06:48 م
جمال عيد رئيس الشبكة
جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
Advertisements
شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما حادا على جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بعد دفاعه عن الإرهابي أيمن موسى المنتمى لجماعة الإخوان الإرهابية والصادر ضده حكما بالسجن 15 سنة؛ لاتهامه بارتكاب أعمال عنف بميدان رمسيس في أعقاب فض اعتصام رابعة العدوية المسلح.

وطالب جمال عيد عبر صفحته بالإفراج عن الإخوانى أيمن موسى مدعيا أنه سجين رأی، بالرغم من أن السجين ألقى القبض عليه بميدان رمسيس عقب قيام مجموعات من جماعة الإخوان الإرهابية بأعمال عنف بميدان رمسيس في أعقاب فض اعتصام رابعة العدوية المسلح.

وقال النشطاء إن جمال عيد فضح نفسه بنفسه واعترف صراحة أمام الجميع أنه يعمل لصالح جماعة الإخوان الإرهابية. 

وسخر النشطاء من جمال عيد قائلين: اللى يدفع اكتر يسخر قلمه له.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تأجيل إعادة محاكمة 73 متهما في قضية فض اعتصام رابعة

ترشيحاتنا

هشام حنفي: الأهلي حاول خطف مصطفى محمد.. واللاعب رفض لهذا السبب

علاء عبدالعال يوضح حقيقة رفض التعاقد مع أليو بادجي مهاجم الأهلي الجديد

الظهور الأول.. أليو بادجي بالفانلة الحمراء.. صور

بعد حادث الكريمات.. «أطباء المنيا» تدعو لعقد عمومية طارئة

شوبير يتلقى عرضا من أبويل نيقوسيا القبرصي

يقع فيه كثيرون.. رسول الله يحذر من فعل عند النوم في البرد الشديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زفوه إلى قبره يوم عرسه.. تفاصيل مؤسفة

سيدة تصدم بسيارتها 4 مركبات مركونة أثناء مغادرتها صالة جيم.. شاهد ما حدث

منتخب السيدات يخسر أمام المغرب 3-5 فى تصفيات أمم إفريقيا .. صور