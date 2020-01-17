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حوادث

النقض تحدد موعد أولى جلسات طعن رئيس مصلحة الجمارك السابق على سجنه 10 سنوات

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:27 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
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محمد عبدالله
حددت محكمة النقض جلسة 26 يناير أولى جلسات طعن رئيس مصلحة الجمارك السابق علي السجن المشدد ١٠ سنوات.

كانت محكمة الجنايات قضت بمعاقبة جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك السابق بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 768 ألف جنيه وعزله من منصبه وذلك عقب اتهامه بالرشوة وبراءة باقى المتهمين.

وتعود أحداث القضية رقم 4375 لسنة 2018 جنايات ميناء بورسعيد المقيدة برقم 1316 لسنة 2018 كلى بورسعيد والتى كشفها ضباط الرقابة الإدارية وانتهت تحقيقات المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا لتوجيه الاتهامات لكل من رئيس مصلحة الجمارك السابق و7 متهمين آخرين.
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