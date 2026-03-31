الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
23 يناير .. موعد اجازة نصف العام 2027

ياسمين بدوي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد اجازة نصف العام 2027 من 23 يناير 2027 حتى 4 فبراير 2027

وكان قد ترأس محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم الجامعي؛ وذلك لمتابعة تنفيذ خطط تطوير التعليم، واستعراض السياسات والآليات الداعمة للارتقاء بالعملية التعليمية، وعرض مقترح الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أنه تم التنسيق الكامل مع المجلس الأعلى للتعليم الجامعي، حيث تم الاتفاق على أن يبدأ العام الدراسي قبل انطلاق الدراسة بالجامعات بأسبوع، في إطار الالتزام بالمعايير الدولية المنظمة للعملية التعليمية.

وأوضح الوزير أنه سيتم بدء العام الدراسي ودخول الطلاب إلى المدارس بشكل تدريجي اعتبارًا من يوم ١٢ سبتمبر المقبل، بما يضمن تحقيق الانضباط والاستعداد الجيد منذ اليوم الأول.

وأشار الوزير إلى أن عدد أيام الدراسة الفعلية كان يبلغ نحو 116 يومًا، وهو ما كان له تأثير على جودة المخرجات التعليمية، وفي هذا الإطار، أوضح أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية العاجلة، من بينها إعادة هيكلة بعض المناهج وتقليل عدد المواد الدراسية في المرحلة الثانوية، مع زيادة زمن التدريس الفعلي، بما يتيح وقتًا كافيًا لشرح المقررات الدراسية بصورة أعمق وأكثر فاعلية، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى التحصيل الدراسي للطلاب.

وأضاف الوزير أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي أجرى دراسة علمية متخصصة لقياس مستوى جودة مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب، حيث أظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا في نسب الأداء، وهو ما يعكس فاعلية الخطوات التي تم اتخاذها مؤخرًا لتطوير العملية التعليمية، ويؤكد السير في الاتجاه الصحيح نحو بناء نظام تعليمي أكثر جودة وكفاءة.

كما أشار الوزير إلى أنه يجري تنفيذ مشروع متكامل بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، يستهدف القضاء على نظام الفترتين وإلغاء الفترة المسائية للمرحلة الابتدائية بشكل كامل بحلول العام الدراسي ٢٠٢٧، وذلك من خلال التوسع في إنشاء المدارس الجديدة، ورفع كفاءة المباني التعليمية القائمة، واستغلال الفراغات المتاحة بما يواكب الكثافات الطلابية في مختلف المحافظات، ويحقق بيئة تعليمية مناسبة تدعم جودة العملية التعليمية وتوفر مناخًا أفضل للتعلم.

كما أكد الوزير أنه اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، سيتم تسليم طلاب التعليم الفني أجهزة التابلت، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير منظومة التعليم الفني، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل، مضيفا أنه سيتم إدراج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب التعليم الفنى ضمن المناهج الدراسية، بما يعزز من مهارات الطلاب التكنولوجية، وينمي قدراتهم على التفكير النقدي والإبداعي، ويواكب متطلبات وظائف المستقبل والتطورات العالمية المتسارعة في مجالات التكنولوجيا الحديثة.
 

