الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

وزير الصحة يناقش طلبات إحاطة النواب بشأن كادر "العلوم الصحية" ومعاناة مرضى الأمراض المزمنة

خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب
خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب
ماجدة بدوى

عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اجتماعاً برئاسة الدكتور شريف باشا، وبحضور الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لنظر ومناقشة عدد من طلبات الإحاطة الحيوية المقدمة من نواب البرلمان، والتي تمس بشكل مباشر حقوق الكوادر الطبية والمشكلات التي تواجه المواطنين في المنظومة الصحية.


وقد نظر الوزير واللجنة طلبات الإحاطة المقدمة، والتي تضمنت الملفات التالية:

 مطالب خريجي العلوم الصحية: ناقشت اللجنة طلب النائبة إيرين سعيد بشأن عدم تعديل لائحة هيئة الرعاية لضم خريجي العلوم الطبية التطبيقية لبدلات الكادر الصحي ومعاملتهم مالياً كأقرانهم بدلاً من معاملتهم كإداريين، بالإضافة إلى طلب النائب محمود الشامي بشأن عدم إدراج المجموعة التخصصية لأخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية في المنظومة.


* تأخر المنظومة والمدى الزمني: تم استعراض طلب النائب كريم بدر حلمي حول المدى الزمني لتطبيق منظومة التأمين الصحي بمحافظة المنيا، وطلب النائب رائف تمراز بشأن تأخر استكمال تطبيق المنظومة وعدم الانتهاء من المرحلة الأولى منذ إطلاقها عام 2018.


* تيسير العلاج للمرضى: ناقشت اللجنة طلب النائب عادل عبده اللمعي بشأن معاناة مرضى الأمراض المزمنة من تعقيد وطول إجراءات الموافقات العلاجية، وطلب النائب حمادة سليمان حول صعوبة إجراءات الاعتماد المصري للجودة للمنشآت الصحية.


* أزمات ميدانية ومالية: نظر الاجتماع في طلب النائبة جيهان شاهين بشأن تعطيل الوحدة الصحية بقرية النصر بالإسماعيلية وخروجها عن الخدمة رغم تجديدها، وطلب النائبة يارا عفت بشأن الأعباء المالية الناتجة عن اشتراط سداد الاشتراكات بأثر رجعي في محافظة جنوب سيناء.

شهد الاجتماع حضور الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس

أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن

أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض

