تبدأ 29 مايو .. موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2027

ياسمين بدوي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2027 اعتبارًا من 29 مايو 2027 وحتى 10 يونيو 2027

وكان قد ترأس محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم الجامعي؛ وذلك لمتابعة تنفيذ خطط تطوير التعليم، واستعراض السياسات والآليات الداعمة للارتقاء بالعملية التعليمية، وعرض مقترح الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧.

وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أنه تم التنسيق الكامل مع المجلس الأعلى للتعليم الجامعي، حيث تم الاتفاق على أن يبدأ العام الدراسي قبل انطلاق الدراسة بالجامعات بأسبوع، في إطار الالتزام بالمعايير الدولية المنظمة للعملية التعليمية.

وأوضح الوزير أنه سيتم بدء العام الدراسي ودخول الطلاب إلى المدارس بشكل تدريجي اعتبارًا من يوم ١٢ سبتمبر المقبل، بما يضمن تحقيق الانضباط والاستعداد الجيد منذ اليوم الأول.

وأشار الوزير إلى أن عدد أيام الدراسة الفعلية كان يبلغ نحو 116 يومًا، وهو ما كان له تأثير على جودة المخرجات التعليمية، وفي هذا الإطار، أوضح أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية العاجلة، من بينها إعادة هيكلة بعض المناهج وتقليل عدد المواد الدراسية في المرحلة الثانوية، مع زيادة زمن التدريس الفعلي، بما يتيح وقتًا كافيًا لشرح المقررات الدراسية بصورة أعمق وأكثر فاعلية، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى التحصيل الدراسي للطلاب.

وأضاف الوزير أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي أجرى دراسة علمية متخصصة لقياس مستوى جودة مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب، حيث أظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا في نسب الأداء، وهو ما يعكس فاعلية الخطوات التي تم اتخاذها مؤخرًا لتطوير العملية التعليمية، ويؤكد السير في الاتجاه الصحيح نحو بناء نظام تعليمي أكثر جودة وكفاءة.

كما أشار الوزير إلى أنه يجري تنفيذ مشروع متكامل بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، يستهدف القضاء على نظام الفترتين وإلغاء الفترة المسائية للمرحلة الابتدائية بشكل كامل بحلول العام الدراسي ٢٠٢٧، وذلك من خلال التوسع في إنشاء المدارس الجديدة، ورفع كفاءة المباني التعليمية القائمة، واستغلال الفراغات المتاحة بما يواكب الكثافات الطلابية في مختلف المحافظات، ويحقق بيئة تعليمية مناسبة تدعم جودة العملية التعليمية وتوفر مناخًا أفضل للتعلم.

كما أكد الوزير أنه اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، سيتم تسليم طلاب التعليم الفني أجهزة التابلت، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير منظومة التعليم الفني، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل، مضيفا أنه سيتم إدراج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب التعليم الفنى ضمن المناهج الدراسية، بما يعزز من مهارات الطلاب التكنولوجية، وينمي قدراتهم على التفكير النقدي والإبداعي، ويواكب متطلبات وظائف المستقبل والتطورات العالمية المتسارعة في مجالات التكنولوجيا الحديثة.
 

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة في المدارس غداً و بعد غد.. هل حسمت التعليم قرارها؟

ظاهرة جوية غريبة

حالة من الجدل.. ما حقيقة صور الأجسام المضيئة في سماء مصر؟

وزير التربية والتعليم

قبل ساعات من موجة الأمطار.. اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

فصل التيار الكهربائي بمحافظة البحيرة

جدول فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى ومناطق بمحافظة البحيرة.. اعرف السبب

حالة الطقس

الأرصاد تُحذر والتعليم تحسم الجدل.. هل يتم تعطيل الدراسة غدا؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة غداً وبعد غد في المدارس؟|قرار حاسم خلال ساعات

رعد

أمطار رعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 31-3-2026

خلال اجتماع حقوق النواب

حقوق النواب تناقش تعزيز دور الإعلام في دعم حقوق الإنسان ونشر الوعي المجتمعي

النائب محمد شعيب

نائب يطالب بزيادة المساحة المزروعة بالأرز في المحلة وسمنود دعمًا للمزارعين

مجلس النواب

برلماني: دعوة الرئيس السيسي لترامب بوقف الحرب تعكس رؤية مصر لإنقاذ استقرار الطاقة عالميًا

بالصور

«مش هترمي الأكل تاني».. طريقة عمل أكلات من بواقي الطعام تفتح النفس وتوفر فلوسك

طريقة عمل أكلات من بواقي الطعام تفتح النفس وتوفر فلوسك
طريقة عمل أكلات من بواقي الطعام تفتح النفس وتوفر فلوسك
طريقة عمل أكلات من بواقي الطعام تفتح النفس وتوفر فلوسك

بملابس كلاسيك.. ياسمين عز تخطف الأنظار بجمالها

ياسمين عز تخطف الانظار بجمالها
ياسمين عز تخطف الانظار بجمالها
ياسمين عز تخطف الانظار بجمالها

احذر هذه العلامات.. ما هي أعراض باركنسون الشلل الرعاش المبكرة والعلاجات الفورية التي ينصح بها الأطباء

باركنسون
باركنسون
باركنسون

بماركات عالمية .. 10 صور لـ درة تثير الجدل

بماركات عالمية .. 10 صور لـ درة تثير الجدل
بماركات عالمية .. 10 صور لـ درة تثير الجدل
بماركات عالمية .. 10 صور لـ درة تثير الجدل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

المزيد