ترامب يتوعد بريطانيا وفرنسا: تركوني وحيدًا مع إيران

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سخريته من دول أوروبية، قائلاً إنه على الدول التي لا تستطيع الحصول على وقود طائرات بسبب مضيق هرمز مثل بريطانيا أن تشتريه منا.



أضاف ترامب: على الدول التي لا تستطيع الحصول على الوقود التحلي بالشجاعة والذهاب إلى مضيق هرمز والاستيلاء عليه.



ذكر ترامب: لقد تم تدمير إيران بشكل كبير وانتهى الجزء الأصعب ولهذا فعلى الدول التي تعاني نقصا في الوقود اذهبوا واحصلوا على نفطكم بأنفسكم.



تابع ترامب: الولايات المتحدة لن تكون موجودة لمساعدة الدول التي تعاني نقصا في الوقود كما لم تكونوا موجودين لمساعدتنا.



وحول فرنسا، قال ترامب: فرنسا لم تسمح للطائرات المتجهة إلى إسرائيل المحملة بالإمدادات العسكرية بعبور أجوائها ولهذا، ففرنسا لم تكن متعاونة على الإطلاق بشأن جزار إيران الذي قضينا عليه بنجاح والولايات المتحدة لن تنسى ذلك.