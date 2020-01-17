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حوادث

مصدر أمنى: ضبط شخصين تنمّرا على شاب ذوي احتياجات خاصة

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:16 م
التنمر على شاب من
التنمر على شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة
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مصطفى الرماح
صرح مصدر أمنى بأنه على خلفية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعرض لشاب من ذوي الإحتياجات الخاصة ومضايقته، حضر أحد المواطنين (بالمعاش، ومقيم بدائرة القسم) وبصحبته نجله (من ذوي الإحتياجات الخاصة - ومقيم بذات العنوان) لـ قسم شرطة المطرية بالقاهرة وقرر بتضرره من شخصين (طالبان بالمرحلة الثانوية ، ويقيمان بدائرة القسم) لقيامهما بالتنمر على نجله وإجباره على القيام ببعض الحركات والإستهزاء به – حال عودته لمسكنه، وقيام أحدهما بتصويره بواسطة هاتف محمول ، ونشر مقطع الفيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" بذات المضمون.

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وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد المزاح واللهو مع نجل المُبلغ.. وجار ضبط الهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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