طريقة تخزين القلقاس للشيف نجلاء، سهلة جدا، خاصة أن ربة المنزل تبذل جهدا كبيرا فى تحضير وتجهيز الطعام، لذلك فإن تخزين الخضراوات يسهل عليكِ سيدتى الوقت والمجهود، وكل ماعليكِ استخراج الخضراوات وقت موعد الطبخ مباشرة دون أى جهد، لذلك ستتعرفين فى سياق الخطوات التالية طريقة تخزين القلقاس للشيف نجلاء.



طريقة تخزين القلقاس للشيف نجلاء:

- قومى بتقشير القلقاس وقومى بتقطيعه على شكل مكعبات

- ثم اتركي مكعبات القلقاس على فوطة حتى تجف

- وبعد التأكد من جفافها ضعيها فى أكياس محكمة الغلق وضعيها بالفريزر



ليس ذلك وفقط ولكن هناك عدة طرق لتخزين الخضراوات بأشكلها المختلفة للشيف نجلاء حيث تتضمن :-



تخزين البطاطس

- تغسل البطاطس جيدًا ثم تقشر.

- تقطع البطاطس تقطيعة سميكة للقلي أو للطبخ حسب الرغبة.

- توضع ماء لتغلي على النار بالخل والملح.

- توضع البطاطس في الماء المغلية لمدة 3 دقائق، ثم توضع في ماء بها ثلج لمدة دقيقة وبعدها تجفف بفوطة نظيفة.

- تحفظ في أكياس بعد وضع كمية مناسة من الزيت عليها، ثم تخزن في الفريزر وتخرج عند الاستخدام.



طريقة تخزين الكوسة

- تقطع الكوسة بالطول إلى نصفين.

- توضع في ماء مغلي بالملح لمدة دقيقتين ثم ترفع في ماء بارد.

- تجفف بفوطة نظيفة ثم تحفظ في كيس بلاستيك بالفريزر.



طريقة تخزين الفاصوليا الخضراء

- تشوح الفاصوليا الخضراء في الزيت بدون تقطيع.

- تترك الفاصوليا لتبرد ثم تحفظ في أكياس بالفريزر



طريقة تخزين البصل

- يشوح البصل في الزيت والملح والفلفل الأسود، وعندما يذبل يرفع ويخزن في علب بالثلاجة.



طريقة تخزين الفلفل الرومي

- يغسل الفلفل جيدًا ثم يقطع حسب الرغبة

- قومى بحفظ الفلفل في أكياس بالفريزر

- يخرج عند الاستخدام، على أن يترك لمدة نصف ساعة حتى يذوب الثلج



طريقة تخزين الثوم

- قومى بفرم الثوم

- ثم أضيفي له ملح وزيت

- ثم يحفظ في برطمان بالفريزر ويخرج عند الاستخدام.



طريقة تخزين الليمون

-يوضع الليمون في أكياس بلاستيك ويحفظ في الفريزر لمدة سنة أو يمكنك وضعه في برطمان به ماء في الثلاجة ويخزن لمدة شهر.