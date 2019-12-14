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في موسمه .. تعرف على 10 فوائد صحية رائعة لتناول القلقاس

السبت 14/ديسمبر/2019 - 11:31 م
في موسمه .. تعرف
في موسمه .. تعرف على 10 فوائد صحية رائعة لتناول القلقاس
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رضوى حسام
يعتبر القلقاس من الخضراوات الشتوية الشهيرة، كما يمكن طهي القلقاس بأكثر من طريقة مما يجعل من السهل توافره في النظام الغذائي بشكل مستمر، كشف موقع " health line " عن فوائد صحية رائعة لتناول القلقاس، حيث يحتوي على العديد من الفيتامينات و العناصر الغذائية المهمة للجسم .

-الفوائد الصحية لتناول القلقاس :-

-تنشيط الدورة الدموية في الطقس البارد ..
- يمنع انتشار خلايا السرطان .
- يقي من الاصابة بامراض القولون .
- يحتوي على نسب عالية من البروتين المفيد لجسم الإنسان .
- يساعد في وقاية الجسم من الأمراض .
- يعمل على سرعة طرد السموم من جسم الإنسان .
- يمنع من الاصابة بهشاشة العظام .
- يقلل من خطر الاصابة بامراض القلب .
- يمنع التقلصات المعوية .
- قاتل للبكتيريا والفطريات .
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