عشان الشتاء بيحب الأكل.. طريقة عمل القلقاس خطوة بـ خطوة

يعد القلقاس من أحلى وأحب الأكلات للعائلات فى فصل الشتاء، وخاصة لأحتوائة على الكثير من الألياف التى تحمى الأطفال من الأمراض الكثيرة وإليكم طريقة عمل القلقاس بالسلق



مكونات القلقاس بالسلق:

- كيلو لحم

- كيلو قلقاس

- 4 حزم سلق أخضر

- حزمة كزبرة خضراء

- 5 فصوص ثوم مفروم

- زبدة أو سمن

- ملح وفلفل أسود

- بصلة متوسطة

- حبهان وورق لورا



طريقة عمل القلقاس خطوة بـ خطوة



- اسلقي اللحم وضعي معه البصل والحبهان والتوابل.

- أثناء تسوية اللحم، أضيفي القلقاس إليه، واتركيهما على نار هادئة.

- قطعي ورق السلق بعد تنظيفه والتخلص من العيدان، وضعيه في مقلاة جافة على النار، وشوحيه لمدة 5 دقائق، ثم أضيفي الثوم المفروم والزبدة (أو السمن) والكزبرة. قلبي السلق جيدًا مع المكونات

- اتركيه على نار هادئة 20 دقيقة حتى ينضج. ضعي عليه كوبًا من مرقة اللحم، وقلبيه جيدًا.

- ضعى الخليط على القلقاس واللحم حتى ينضجوا في الحلة لمدة 10 دقائق

- قدميه مع اﻷرز اﻷبيض والسلطة الخضراء



