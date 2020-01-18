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اقتصاد

٦٢% نسبة تنفيذ سكن العاملين بالعاصمة الإدارية.. وطرحه للوزارات حسب احتياجاتها وبشروطها

السبت 18/يناير/2020 - 01:26 م
صدى البلد
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امنه عبد العظيم
افتتح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، مشروع الإسكان الاجتماعي على أرض 100فدان بمدينة بدر والذي يضم 3500 وحدة نفذتها محافظة القاهرة.

وقال المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للتنمية وتطوير المدن الجديدة، في تصريحات له على هامش جولة الوزير إن مشروع الإسكان الاجتماعي الذي تم افتتاحه اليوم ضمن 88 ألف و750 وحدة تنفذ في مدينة بدر.

وأضاف أنه تم طرح المرحلة الرابعة للتنفيذ والتي تضم نحو 33 ألف وحدة سكنية شرق الطريق الإقليمي المواجه للعاصمة الإدارية امتداد لبدر، منذ شهر ونصف، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من التنفيذ بعد 15شهر .

وبالنسبة لسكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي يضم 9080 وحدة سكنية وصلت نسب التنفيذ به حوالي 62%ومن المقرر الانتهاء منه في 30 يونيو، وسيتم طرحه للوزارات حسب احتياجات كل وزارة وبالنسبة لشروط الحجز ستحددها أيضا الوزارات.
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