نائب محافظ الغربية يستعرض تنفيذ مشروعات تطوير الطرق..صور

استعرض الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية نسب تنفيذ مشروعات رصف وتطوير بعض الطرق بمراكز ومدن المحافظة، جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقد اليوم بديوان عام المحافظة بحضور اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ومسئولى الشركة الوطنية للمقاولات المسند إليها مشروعات الرصف وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.





حيث تم مناقشة معوقات الرصف بشارع النادى بحى أول طنطا حيث تم تكليف الحى بالتنسيق مع إدارة المرور لغلق الشارع إبتداءً من اليوم ولمدة 15 يوما لتسليم الشارع إلى الشركة الوطنية لوضع طبقة السن.





كما تم مناقشة أعمال تطوير شارع الكورنيش بحى ثان طنطا حيث وجه نائب المحافظ رئيس الحي بالتنسيق مع شركة الكهرباء للإسراع فى نقل أعمدة الكهرباء الموجودة بالكورنيش وكذلك التنسيق مع شركة مياه الشرب للانتهاء من أعمالها خاصة الجزء الذى يخص معالجة البيارة الموجودة فى هذه المنطقة حتى يتم إستكمال أعمال الرصف والتطوير بالكورنيش.



