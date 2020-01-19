فيديوجراف| دمية مرعبة تطارد أسرة بريطانية

وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن ناتالي البالغة من العمر 35 عاما، تركت منزلها بسبب بعض الحركات والأصوات الغريبة، ولكن هناك دمية أصابتها بالرعب والخوف ودفعتها لترك المنزل.



تقول السيدة إنها اشترت لابنتها دمية كانت تبدو غريبة وغير مريحة من أول وهلة، ولكن ابنتها أصرت على شرائها، بعد عودتهم إلى المنزل شعرت ناتالي أن هناك صوتا لرياح شديدة خارج المنزل، فقامت بإحكام غلق النوافذ.





فيديوجراف| مادلين طبر ترفع حذاءها على الهواء

فيديوجراف| تفاصيل صفقة مهاجم الأهلي الجديد أليو بادجي

فيديوجراف.. لماذا تفرغ الطائرات خزانات الوقود في الجو



ولمزيد من التفاصيل حول الدمية التى تبدو غريبة وغير مريحة تابعوا الفيديوجراف التالى.