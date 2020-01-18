AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رحلة الصعود والفشل.. هيلاري كلينتون من النشأة إلى السياسة والخيانة الزوجية في فيلم وثائقي جديد.. فيديو

السبت 18/يناير/2020 - 09:08 م
هيلاري كلينتون
هيلاري كلينتون
Advertisements
أحمد محرم
نقلت وكالة "رويترز" عن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة والمرشحة الديمقراطية السابقة هيلاري كلينتون أنها عاشت لحظات هوان خلال مقابلات لإعداد الفيلم الوثائقي الجديد عن حياتها وكذلك خلال مشاهدته بعد الانتهاء من إعداده.

كما شعرت بتلك اللحظات عند خسارتها المفاجئة لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 وبعد مواقف تبنت فيها نهجا مثيرا للانقسام خلال حياتها المهنية على مدى 50 عاما.

ويسجل فيلم ”هيلاري“ المكون من أربعة أجزاء والذي سيبدأ عرضه على قناة هولو التلفزيونية في السادس من مارس حياتها من نشأتها في شيكاجو إلى التحاقها بكلية ييل للقانون إلى اكتسابها وضع سيدة أولى وعضويتها في مجلس الشيوخ وتقلدها منصب وزيرة الخارجية ومحاولتها الفاشلة لأن تصبح أول رئيسة للولايات المتحدة.

ويتناول الفيلم أيضا كيف اقترن صعود هيلاري بحملتها لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.

وشاركت هيلاري في مقابلات مدتها 35 ساعة أجرتها السينمائية نانيت بيرستين التي سجلت لها لقطات خلف الكواليس خلال حملة الانتخابات الرئاسية في 2016.

وقالت كل منهما إنه لم تكن هناك محظورات في مناقشة أي موضوع. وناقشت هيلاري (72 عاما) كل شيء من خسارتها أمام دونالد ترامب إلى خيانة زوجها لها والتي تسببت في محاكمته عام 1998 لعزله وإن كان قد نجا من العزل. وأيضا تم التسجيل مع بيل كلينتون ضمن الإعداد للفيلم.

وقالت هيلاري يوم الجمعة أمام جمعية النقاد التلفزيونيين بعد عرض تمهيدي للفيلم ”كان هناك الكثير من لحظات الهوان“.

وأضافت ”إحداها كانت الاعتراف بأنني غالبا، من وجهة نظري، تم تشويه صورتي وإساءة فهمي، وأنني يتعين أن أتحمل الكثير من المسؤولية عن ذلك“.

وقالت عن مثل هذه اللحظات ”أريد بالفعل أن أتجاهلها، وأن أمحوها، وألا أفكر فيها“.

وقالت إنها غالبا ما فوجئت بردود الفعل على تصريحات أدلت بها بينما شعرت بأن تلك التصريحات ”ليست بعيدة عن المألوف“.

وخلال مشاهدتها الفيلم قالت إن هناك أوقاتا تمنت لو أنها استطاعت نقل أفكارها بطريقة أفضل.

وسيعرض الفيلم في مهرجان ساندانس السينمائي في مدينة بارك سيتي بولاية يوتا في وقت لاحق من الشهر الجاري كما سيعرض في مهرجان برلين السينمائي في فبراير.

وقالت بيرستين ”أردت أن يفهم الناس أن هذه شخصية تاريخية مثيرة للجدل بشكل لا يصدق“.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدا.. عرض عالمي أول للفيلم الروماني "زافيرا"

بإطلالة مثيرة .. رانيا يوسف أبرز الحاضرات لعرض جال للحدود بالقاهرة السينمائي

شاهد.. بوستر مهرجان الإسكندرية السينمائي للفيلم القصير

ترشيحاتنا

استشاري بالمعهد القومي للتغذية يكشف عن أهم بروتين حيواني.. فيديو

انهيار حسام داغر فى جنازة والدته بالمجمع الإسلامي.. صور

الزمالك يكشف عن موقفه تجاه قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراته أمام المصري

الجالية المصرية بـ ألمانيا تستقبل الرئيس السيسي بالأعلام .. وتؤكد: ندعم كل خطواته

لطمة لـ أردوغان.. الاتحاد الأوروبي يقلص مساعداته لتركيا بنسبة 75%

قائد في الجيش الليبي يؤكد صحة فيديو نقل مرتزقة بطائرة إلى ليبيا ويفجر مفاجأة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبنطلون الأصفر.. سلمي أبوضيف بإطلالة جديدة في بورسعيد

التفاصيل الكاملة لاكتشاف 4 سراديب أثرية بالغربية والمحافظ يشكل لجنة من آثار وسط الدلتا لحسم فحص هبوط أرضي بقرية نشيل بقطور.. ورئيس المدينة: جار التنقيب.. صور

الجالية المصرية بـ ألمانيا تستقبل الرئيس السيسي بالأعلام .. وتؤكد: ندعم كل خطواته