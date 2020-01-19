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محلل سياسي: تصريحات أردوغان حول ليبيا لا قيمة لها .. فيديو

الأحد 19/يناير/2020 - 04:33 ص
فادي عيد المحلل
فادي عيد المحلل السياسي
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كـريـم الـخـطـيـب
قال فادي عيد الباحث والمحلل السياسي، إنه لولا التحديث العسكرى الكبير للجيش المصري لتحولت ليبيا إلى «مرج دابق»، متابعا : لو ماكنش حصل تحديث للجيش المصري كانت ليبيا اتكلت».

وأضاف «فادي عيد» خلال لقائه مع الإعلامية أماني الخياط في برنامج «الكبسولة» المذاع على قناة «أكسترا نيوز» أن تصريحات الرئيس التركي أردوغان بأنه يرسل كل يوم جنديين إلى ليبيا مجرد اختبار لمصر حتى وصلوا إلى 35 جنديا.

وأوضح الباحث والمحلل السياسي، أن أردوغان حاول استفزاز مصر لأنه يريد رد فعل مصري، وكان الرد بالمناورات في البحر المتوسط ومناورات أخرى أبرزها «قادر 2020» تأكيدا على مدى الأمان على الحدود المصرية والبر والبحر مغلقين.

وأشار إلى أن تصريحات أردوغان مجرد بالونات اختبار لا قيمة لها، لافتا الي ان العدو الاول الآن هو تركيا، وهي أدة في يد قوى معينة .

ولفت إلى أن هناك قوى عالمية تدعم أردوغان وكانت وراء فوزه في الانتخابات في تركيا، منوها إلى أن أعضاء حزب العدالة والتنمية صوتوا لصالح التدخل الأمريكي للعراق وهم من فتحوا الباب للامريكان.
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