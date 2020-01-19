الأهلي مخوف الجميع .. طولان : لا نية للاستغناء عن أسامة جلال

قال حلمي طولان المدير الفني لإنبي، أنه لا نية للاستغناء عن أسامة جلال لاعب الفريق فهو ضمن القوام الأساسي ولا نية للتفريط فيه.



وحقق فريق كرة القدم الأول بنادي إنبي الفوز على منافسه إف سي مصر بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب بترو سبورت ضمن منافسات الجولة الـ14، من مسابقة الدوري الممتاز.



وفي تصريحات تليفزيونية ، أكد طولان أنه استقبل قرار تأجيل مباراة الفريق البترولي أمام الأهلي بصدر رحب ، واعتبر ذلك فرصة لالتقاط الأنفاس، مشيرا إلى أن نتائج الشياطين الحمر في الدوري "مخوفة الجميع".



وكانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قررت تأجيل مباراتي الزمالك مع المصري المحدد لها 20 يناير الحالي والأهلي مع إنبي المحدد لها 22 يناير ضمن مسابقة الدوري الممتاز لموعد يحدد مع بداية الدور الثاني للمسابقة.



جاء ضمن اعتبارات القرار أن التعديلات التي أجراها الاتحاد الأفريقي مؤخرا قد ساهمت في زيادة الضغط على الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية.