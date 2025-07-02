هل ترتفع حدة الخلاف والحرب الكلامية بين ترامب وإيلون ماسك؟.. تفاصيل

سلط برنامج "مطروح للنقاش" الذي تقدمه الإعلامية فيروز مكي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية" الضوءَ على "هل يتحول الخلاف بين ترامب وماسك إلى تدمير مصالح؟".



وقالت الإعلامية فيروز مكي: "من جديد ترتفع حدة الخلاف والحرب الكلامية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحليفه السابق رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، غير أن هذه المرة، ورغم تجاوز الخلافات، فإن مسألة الحرب الكلامية ذهبت إلى ما هو أبعد".



وأوضحت: "دعا الرئيس الأمريكي رسميا إدارة الكفاءة الحكومية إلى دراسة خفض الدعم الذي تتلقاه شركات الرئيس التنفيذي لـ تسلا إيلون ماسك من أجل توفير أموال الحكومة، وهو الأمر الذي بمجرد مناقشته وتداول الحديث عنه، فإن خسائر ماسك في أسواق المال بلغت حوالي 34 مليار دولار، وفقا لوكالة بلومبرج".



وتابعت: "وفي ظل الخلاف الراهن مع الرئيس الأمريكي.. هل يتحول الخلاف بين ترامب وماسك إلى تدمير المصالح؟!.. هذا موضوع حلقة اليوم من برنامج مطروح للنقاش".