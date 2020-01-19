قصة مريبة.. العثور على لوحة بقيمة 66 مليون دولار بعد سرقتها بـ23 عاما

عثر على لوحة تقدر قيمتها بـ66 مليون دولار بعد سرقتها بحوالي 23 عاما في إيطاليا.



وذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن الغموض الذي يحيط بقصة اللوحة تعمق خلال الشهر الماضي، بعد ظهورها مجددا على جدران معرض لوحات إيطالي، بعد حوالي 23 عاما من تعرضها للسرقة.



وأعلن مسؤولو البلدية، أن اللوحة التي رسمها الفنان الرمزي النمساوي جوستاف كليمت، بين عامي 1916 و1917، التي تم العثور عليها أصلية.



وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن المزارعين في معرض "ريتشي أودي" للفن الحديث شمالي إيطاليا، اكتشفوا لوحة "صورة سيدة" في حقيبة عند سور بينما كانوا ينظفون ويقلمون نبات اللبلاب.



وذكرت شبكة ABC News الشهر الماضي أنه يعتقد أن اللوحة سُرقت في عام 1997 أثناء نقلها إلى مبنى آخر. وعادت الشكوك المحيطة باختفاءها إلى الظهور في عام 2016 عندما تم العثور على أثر للحمض النووي على الإطار الذي اكتشفه المحققون على سطح المبنى.