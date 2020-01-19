مصرع فتاة سقطت من الطابق الخامس ببورسعيد

لقت فتاة فى بداية العقد الثانى من عمرها بحى الضواحى فى محافظة بورسعيد مصرعها فور اصطدامها بالارض.



واعلنت مديرية الصحة استقبال مستشفى السلام بورسعيد عن طريق سيارة الاسعاف فتاه تبلغ من العمر ١٩ سنة جثة هامدة وذلك بعدما سقطت من الطابق الخامس بمساكن زمزم فى نطاق دائرة حى الضواحى ولقيت وفاتها فى الحال فور اصطدام جسدها بالارض.



تم التحفظ على جثة المذكورة رودينا على حسن بمشرحة مستشفى السلام تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث ولحين التصريح بالدفن.