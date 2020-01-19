جولات تحت الأمطار.. أهالي كفر الشيخ: المحافظ رجل ميداني وبيحب الشغل.. صور

أشاد أهالي كفر الشيخ، باللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لقيامه بجولات ميدانية يومية مستمرة، غير متأثر بالطقس السيئ، لتفقد الخدمات وحل المشاكل على أرض الواقع بعيدًا عن المكاتب المكيفة، وتلقي التقارير المكتبية فقط.



وحرص محافظ كفر الشيخ، اليوم، على زيارة قرية كفر إبراهيم بمركز دسوق، مرتديًا حذاء شتوي "طرمبة"، متجولًا وسط شوارع القرية لتفقدها أثناء سقوط الأمطار، وفي ظل بروة الجو، وانخفاض درجات الحرارة، يرافقه خلال الجولة اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق.



وقال عادل قطاطو، عضو مجلس محلي محافظة كفر الشيخ السابق، معلقًا على جولة المحافظ تحت الأمطار مرتديًا حذاء شتوي " ده مش عامل في الوحدة المحلية .. ولا رئيس قرية .. ولا رئيس مدينة .. ده اللواء جمال نور الدين يتجول في قرية في مركز دسوق.. بداية شاقة .. ربنا يعينك .. نموذج محترم".



وأضاف شعيب صقر، إمام وخطيب بكفر الشيخ " نموذج قيادي محترم .. محافظ كفر الشيخ رجل ميداني يحب الشغل والعمل.. ربنا يبارك فيك ويوفقه.. هذا ما تحتاجه مصر هذه الأيام.. رجال قادرون على العطاء"، مشيدًا بجولات المحافظ في هذه الظروف القاسية بالقرى للعمل على حل مشاكل المواطنين.



وعلق شريف الديب، عضو مجلس إدارة مركز شباب إبشان: "بجد كل الشكر والتقدير للواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.. من أول يوم .. والجواب بيظهر من عنوانه .. رجل ميداني .. جولات مستمرة على المستشفيات والمدارس وجميع الخدمات.. ربنا يوفقه لصالح شعب محافظة كفر الشيخ.