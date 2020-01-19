AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

جولات تحت الأمطار.. أهالي كفر الشيخ: المحافظ رجل ميداني وبيحب الشغل.. صور

الأحد 19/يناير/2020 - 10:27 م
صدى البلد
Advertisements
محمود زيدان
أشاد أهالي كفر الشيخ، باللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لقيامه بجولات ميدانية يومية مستمرة، غير متأثر بالطقس السيئ، لتفقد الخدمات وحل المشاكل على أرض الواقع بعيدًا عن المكاتب المكيفة، وتلقي التقارير المكتبية فقط.

وحرص محافظ كفر الشيخ، اليوم، على زيارة قرية كفر إبراهيم بمركز دسوق، مرتديًا حذاء شتوي "طرمبة"، متجولًا وسط شوارع القرية لتفقدها أثناء سقوط الأمطار، وفي ظل بروة الجو، وانخفاض درجات الحرارة، يرافقه خلال الجولة اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق.

وقال عادل قطاطو، عضو مجلس محلي محافظة كفر الشيخ السابق، معلقًا على جولة المحافظ تحت الأمطار مرتديًا حذاء شتوي " ده مش عامل في الوحدة المحلية .. ولا رئيس قرية .. ولا رئيس مدينة .. ده اللواء جمال نور الدين يتجول في قرية في مركز دسوق.. بداية شاقة .. ربنا يعينك .. نموذج محترم".

وأضاف شعيب صقر، إمام وخطيب بكفر الشيخ " نموذج قيادي محترم .. محافظ كفر الشيخ رجل ميداني يحب الشغل والعمل.. ربنا يبارك فيك ويوفقه.. هذا ما تحتاجه مصر هذه الأيام.. رجال قادرون على العطاء"، مشيدًا بجولات المحافظ في هذه الظروف القاسية بالقرى للعمل على حل مشاكل المواطنين.

وعلق شريف الديب، عضو مجلس إدارة مركز شباب إبشان: "بجد كل الشكر والتقدير للواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.. من أول يوم .. والجواب بيظهر من عنوانه .. رجل ميداني .. جولات مستمرة على المستشفيات والمدارس وجميع الخدمات.. ربنا يوفقه لصالح شعب محافظة كفر الشيخ.
جولات تحت الأمطار.. أهالي كفر الشيخ: المحافظ رجل ميداني وبيحب الشغل.. صور
جولات تحت الأمطار.. أهالي كفر الشيخ: المحافظ رجل ميداني وبيحب الشغل.. صور
جولات تحت الأمطار.. أهالي كفر الشيخ: المحافظ رجل ميداني وبيحب الشغل.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حركة المحافظين.. محافظ كفر الشيخ الجديد: عملي في الشارع و لا أقبل الاستثناءات

كعب داير.. محافظ كفر الشيخ يتفقد دسوق في جولة مفاجئة| تفاصيل

لتسهيل حركة المارة.. سحب مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ| صور

تخصيص 3 أفدنة لإقامة مصنع لتدوير القمامة في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يحيل نائب مدينة البرلس ورئيس قرية للتحقيق

مياه المجاري والأمطار تحاصر منازل جماجمون في كفر الشيخ.. صور

ترشيحاتنا

بالصور .. انهيار لبنى عبد العزيز في عزاء ماجدة الصباحي

بعد أزمة استبعاد متسابقة مصرية.. لقطات من حلقة The Voice Kids الأخيرة

7 مزايا صحية .. ماذا يحدث عند إضافة الكاكاو لـ القهوة؟

لا ترميه بعد اليوم .. ضعي باكيت الشاي في حذائك وشاهدي ما يحدث

ماكرون يفشل خطة أردوغان.. موقف محرج للرئيس التركي أثناء التقاط صورة برلين

وفري فلوس الصالون.. طريقة تنظيف البشرة بالمنزل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنتلي تكشف إصدار مولسان 6.75 الجديد.. صور

لا ترميه بعد اليوم .. ضعي باكيت الشاي في حذائك وشاهدي ما يحدث

جولات تحت الأمطار.. أهالي كفر الشيخ: المحافظ رجل ميداني وبيحب الشغل.. صور