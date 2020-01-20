درجات الحرارة على القاهرة والمحافظات اليوم الاثنين 20 يناير 2020..فيديو

عرضت الفضائية الأولى عبر برنامج " صباح الخير يا مصر"، تقريرًا يكشف درجات الحرارة اليوم الاثنين الموافق 20 من يناير 2020، ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر الموقع الرسمي الخاص بها، حالة الطقس اليوم الاثنين ، وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار اليوم الاثنين، على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.



ويكون الطقس مائلا للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدلا على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح أغلبها شمالية وشمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وعلى البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين ثلاثة أمتار وثلاثة أمتار ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر :

القاهرة 10/17

الإسكندرية 16/10

بورسعيد 16/10

رفح 15/10

نويبع 20/14

كاترين 11/3

شرم الشيخ 21/15

مرسي علم 20/12

بني سويف 17/8

الأقصر 19/8

الوادي الجديد 19/6

حلايب 22/18



