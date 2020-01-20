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اقتصاد

وزير الإسكان يصدر قرار إزالة لمخالفات بناء بمدينة الشيخ زايد

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:20 ص
وزير الاسكان
وزير الاسكان
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آمنة عبد العظيم
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارى إزالة لمخالفات البناء الواقعة على الأراضى المنضمة لكردون مدينة الشيخ زايد، بالقرار الجمهورى رقم 77 لسنة 2017.

وأوضح المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أن مخالفات البناء تمثلت فيما يلى: إقامة 85 مبنى بدون ترخيص داخل تجمعين سكنيين خاصين، على قطع أراضٍ سكنية وخدمية، وكذا إقامة 80 مبنى بدون ترخيص داخل قطعة أرض ضمن القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 2017.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إلى أن قرارى وزير الإسكان نص على تولى جهاز المدينة بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ تلك الإزالات. ​

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