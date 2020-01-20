بعد نقله من أمام جامعة الزقازيق.. إلقاء تمثال رمسيس في الشارع .. صور

تداول رواد مواقع التواصل "فيس بوك" بمحافظة الشرقية في الساعات القليلة الماضية مجموعة من الصور توضح إلقاء تمثال رمسيس في الشارع ،وأوضح النشطاء أنه تم وضع التمثال أمام كلية التربية النوعية بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق.



جاء ذلك عقب تداول مجموعة من الصور في وقت سابق توضح عملية نقل تمثال رمسيس الثاني والموضوع أمام جامعة الزقازيق بإشراف الأجهزة المعنية والتنفيذية بمدينة الزقازيق ومحافظة الشرقية.



وأوضحت الصور قيام المسئولين باستخدام لودر وونش وسيارة نقل قمامة لتحميل التمثال وسط حالة من الاستياء الشديد لسببين علي حد وصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر المستخدمون عن غضبهم لاستخدام سيارة النظافة في عملية النقل مؤكدين أن التمثال يعد من المعالم المهمة بمدينة الزقازيق ، والسبب الثاني هو سبب النقل.



وأضاف أهالي مدينة الزقازيق ان التمثال موضوع منذ فترة زمنية ليست بالقليلة في نفس المكان إلي أن أصبح من الرموز الهامة بمدينة الزقازيق وخاصة لوقوعه علي الطريق الرابط "ميت غمر/الزقازيق".



فيما أكد المسئولون بمدينة الزقازيق أنه تم نقل التمثال من مكانه ، لخلق محاور مرورية جديدة ولتحقيق مزيد من السيولة المرورية لكونه واقع بنزلة كوبري شرويدة بمدينة الزقازيق على بحر مويس وأن التمثال ليس أثريا وأنما تم صنعه كقطعة شبيه قامت به أحدي شركات تطوير الميادين بمدينة الزقازيق.