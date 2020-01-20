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برلمان

تعيين جهاد سيف مشرفا على المركز الإعلامي بالمؤتمر وعبدالعزيز للمعلومات

الإثنين 20/يناير/2020 - 07:44 م
صدى البلد
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أحمد أيمن
أصدر الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، قرارا بتعيين جهاد سيف الاسلام، نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمي، مشرفا عاما على المركز الاعلامي بالحزب وصندوق تطوير الحزب، تعيين اللواء أشرف أحمد جيرة الله، نائبا لرئيس الحزب للجان النوعية وتنمية الموارد البشرية وامينا عام للمجلس الاستشاري للحزب.

كما قرر صميدة، تعيين أحمد خالد ممدوح الامين العام المساعد، أمينا للتنظيم، واحمد محمود عبدالعزيز الامين العام المساعد للجان النوعية ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالحزب، فضلا عن تعيين محمد المليجي الامين العام المساعد، للعضوية والاتصال السياسي، ويوسف عماد رئيس اتحاد شباب الجمهورية، ومصطفي ابراهيم عثمان مسئول العلاقات العامة بمكتب رئيس الحزب.

وتواصلت قرارات رئيس الحزب، بتعيين أحمد رأفت محمود رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بالأمانة المركزية، وليد قوطة مساعد رئيس الحزب للاستثمار وتنمية الموارد بجانب عمله امينا عام لمحافظة بورسعيد، المهندس مصطفى الدكروري مساعد امين التنظيم للمتابعة والتقييم بجانب عمله امينا عام للدقهلية، اسامة سيد احمد مساعد امين عام المجلس الاستشاري للحزب، وهاني الفلاح وكيل لجنة تنمية الموارد بالأمانة العامة المركزية.
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