AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الإسكان تدرس التصرف فى 3100 شقة فى مطار إمبابة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 03:48 م
شقق الجهاز المركزى
شقق الجهاز المركزى للتعمير بمنطقة مطار إمبابة
Advertisements
آمنة عبد العظيم
كشف اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان، عن وجود مفاوضات بين الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حول موقف 3100 وحدة سكنية تابعة للجهاز بمنطقة مطار إمبابة بالجيزة.

وأوضح نصار فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن الوحدات تتبع الجهاز حتى الآن، رغم نقل تبعية المنطقة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قبل نحو عام، مضيفا أن الوحدات لا زال التصرف فيها قيد الدراسة فقد يتم طرحها للبيع بشكل استثمارى، وقد يتم تخصيص نسبة منها للمتضررين من بعض المشروعات بالمنطقة، وقد يتم التفاوض حول نقل ملكيتها للمجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال نصار، إن الجهاز المركزي للتعمير سيجتمع مع مسئولى الهيئة قريبا لدراسة الشكل الأمثل للتصرف فى الوحدات.

كما أكد أن أى مشروعات خدمية لازمة للمنطقة يتم محاولة تنفيذها بأقل قدر من الضرر للوحدات القائمة بالفعل والمملوكة للأهالى لتقليل مساحات نزع الملكية، وهذه سياسة عامة نتبعها فى جميع المشروعات.

يذكر أن وزارة الإسكان نقلت تبعية أكثر من 60 فدانا بمنطقة مطار إمبابة لهيئة المجتمعات العمرانية مؤخرا، وقامت بعمل مخطط جديد للمنطقة يتضمن منطقة أبراج سكنية وعدد من المشروعات الخدمية التى لا تزال نسبة منها قيد الدراسة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يبحث انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية .. 33 ألف وحدة سكنية للعاملين بمدينة بدر.. وتجهيز بنية تحتية تكنولوجية حديثة تلبي احتياجات الجهات الحكومية

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والإسكان الاجتماعي وسكن مصر بمدينة ناصر الجديدة

وزير الإسكان يسلم اليوم وحدات إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل بمدينة بدر

وزير الإسكان يختتم جولته بمدينة بدر بتفقد سكن العاملين بالعاصمة الإدارية

ترشيحاتنا

140 يومًا من الصبر.. رسالة رينيه فايلر تجبر سيد عبد الحفيظ على التخلص من صالح جمعة خلال ساعات

عفا عنه محمد بن سلمان.. الإفراج عن شاعر سعودى أساء لـ "سبت العلايا"

خلال جولته الانتخابية.. استقبال حافل لـ «أبو العينين» من أهالى البكباشى

الأمير ويليام يشيد بالإصلاح الاقتصادي والمشروعات القومية خلال لقاء الرئيس

هيئة الطيران الإيراني تكشف تفاصيل جديدة عن لحظة تحطم الطائرة الأوكرانية

دمك تقيل.. متابعة تسب نادين نجيم بسبب سعيد صالح.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السر في الممر.. شاهد نزلاء فندق يتفاجأون بفيل ضخم يتجول خلسة في الردهة

صدمة علمية.. درجة حرارة أجسادنا ليست 37

خلال جولته الانتخابية.. استقبال حافل لـ «أبو العينين» من أهالى البكباشى